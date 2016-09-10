Казахстан поддержал договоренности между РФ и США о прекращении боев в Сирии

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Казахстан поддержал договоренности между РФ и США о прекращении боев в Сирии

По заявлению МИД РК, результаты переговоров соответствуют инициативе Назарбаева и ООН по созданию Глобальной антитеррористической коалиции.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало заявление по итогам переговоров России и США по Сирии в Женеве, передает корреспондент Today.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского внешнеполитического ведомства.

"Республика Казахстан приветствует достижение договоренностей между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Джоном Керри по выработке общего плана урегулирования сирийского кризиса 9 сентября 2016 года в Женеве. Призываем всех участников конфликта к неукоснительному выполнению плана и созданию благоприятных условий для возобновления межсирийских переговоров по политическому урегулированию в Сирии", - заявили в МИД РК.

Республика Казахстан выразила всецелую поддержку договоренностям о полном прекращении боевых действий для обеспечения постоянного гуманитарного доступа в город Алеппо и другие регионы Сирии. Бои прекратятся 12 сентября в 00:00 по местному времени (3:00 по времени Астаны).

"Рассчитываем, что достигнутые договоренности между Россией и США о скоординированных ударах по террористам в Сирии станут началом полноценного международного сотрудничества в целях эффективного и окончательного искоренения террористической угрозы. Данный подход соответствует инициативе Республики Казахстан по созданию Глобальной антитеррористической коалиции (сети) под эгидой ООН, выдвинутой Президентом Нурсултаном Назарбаевым в рамках юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года", - резюмировали в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

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