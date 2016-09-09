Почему Карим Масимов занял пост председателя КНБ РК объяснил Назарбаев

«Во-первых, это связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности», - сказал президент.
«Вы видите изменения в Правительстве. У этого есть своя логика. Во-первых, это связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности», - сказал Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства.
Глава государства пояснил, что с согласия Карима Масимова, учитывая его опыт и знание обстановки в республике, он был назначен на этот ответственный сектор в сложный период.
«В связи с освобождением его от должности Премьер-Министра, сейчас Правительство находится в отставке. Мы все эти вопросы решим, не затягивая - и назначение вашего начальства, и новых министров. Думаю, больших перемен не будет, так как Правительство в сложное время выполняет свою работу, исполняет все поручения», - добавил
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