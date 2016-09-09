Почему Карим Масимов занял пост председателя КНБ РК объяснил Назарбаев

«Во-первых, это связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности», - сказал президент.

Президент РК Нурсултан Назарбаев объяснил, почему назначил Карима Масимова на пост председателя Комитета национальной безопасности, сообщает МИА Казинформ.

«Вы видите изменения в Правительстве. У этого есть своя логика. Во-первых, это связано с необходимостью усиления, повышения уровня безопасности», - сказал Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства.

Глава государства пояснил, что с согласия Карима Масимова, учитывая его опыт и знание обстановки в республике, он был назначен на этот ответственный сектор в сложный период.