При необходимости будут блокировать Интернет и сотовую связь в Казахстане

Это предусматривает законопроект по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Как сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев, проектом закона предусматривается блокировка Интернета и сотовой связи в случае необходимости, передает корреспондент Zakon.kz.

""Закон о связи" дополняется возможностью предоставления органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность на сетях связи приостановить работу сетей и средств связи в случаях, нетерпящих отлагательств, и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. А также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой с последующем уведомлением генеральной прокуратуры в течении 24 часов", - сказал он, представляя документ депутатам Мажилиса.

По его словам, для предотвращения использования на сетях мобильной связи и ввоза в Казахстан абонентских устройств с одинаковыми IMEI-кодами в этот же закон вносятся поправки, направленные на создание единой базы IMEI-кодов всех устройств, функционирующих и ввозимых на территорию страны, а также введение их регистрации для соотнесения с абонентскими номерами пользователей.

"Это позволит оперативно устанавливать объектов заинтересованности правоохранительных и специальных органов, сократит ввоз контрафактных устройств и уменьшит кражи чужого имущества. Для выявления незарегистрированных абонентских номеров в законе о связи уполномоченному органу также предоставляется доступ к служебной информации абонентов услуг связи", - пояснил Колкобаев.