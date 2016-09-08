При необходимости будут блокировать Интернет и сотовую связь в Казахстане

Это предусматривает законопроект по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Как сообщил заместитель председателя
""Закон о связи" дополняется возможностью предоставления органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность на сетях связи приостановить работу сетей и средств связи в случаях, нетерпящих отлагательств, и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. А также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой с последующем уведомлением генеральной прокуратуры в течении 24 часов", - сказал он, представляя документ депутатам Мажилиса.
По его словам, для предотвращения использования на сетях мобильной связи и ввоза в Казахстан абонентских устройств с одинаковыми
"Это позволит оперативно устанавливать объектов заинтересованности правоохранительных и специальных органов, сократит ввоз контрафактных устройств и уменьшит кражи чужого имущества. Для выявления незарегистрированных абонентских номеров в законе о связи уполномоченному органу также предоставляется доступ к служебной информации абонентов услуг связи", - пояснил Колкобаев.
Напомним, что сегодня депутатам Мажилиса и представителям общественности презентовали законопроект по борьбе с терроризмом и
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