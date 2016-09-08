При необходимости будут блокировать Интернет и сотовую связь в Казахстане

Автор:
При необходимости будут блокировать Интернет и сотовую связь в Казахстане

Это предусматривает законопроект по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Как сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев, проектом закона предусматривается блокировка Интернета и сотовой связи в случае необходимости, передает корреспондент Zakon.kz.

""Закон о связи" дополняется возможностью предоставления органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность на сетях связи приостановить работу сетей и средств связи в случаях, нетерпящих отлагательств, и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. А также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой с последующем уведомлением генеральной прокуратуры в течении 24 часов", - сказал он, представляя документ депутатам Мажилиса.

По его словам, для предотвращения использования на сетях мобильной связи и ввоза в Казахстан абонентских устройств с одинаковыми IMEI-кодами в этот же закон вносятся поправки, направленные на создание единой базы IMEI-кодов всех устройств, функционирующих и ввозимых на территорию страны, а также введение их регистрации для соотнесения с абонентскими номерами пользователей.

"Это позволит оперативно устанавливать объектов заинтересованности правоохранительных и специальных органов, сократит ввоз контрафактных устройств и уменьшит кражи чужого имущества. Для выявления незарегистрированных абонентских номеров в законе о связи уполномоченному органу также предоставляется доступ к служебной информации абонентов услуг связи", - пояснил Колкобаев.

Напомним, что сегодня депутатам Мажилиса и представителям общественности презентовали законопроект по борьбе с терроризмом и экстремизмом, предусматривающий внесение дополнений и изменений в 5 кодексов и 19 законов.

Теги: , , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.09.2016, 14:17
  
За пособничество террористам в Киргизии задержали казахстанца
07.09.2016, 14:07
  
Смертная казнь для террористов в новом законопроекте не предусматривается
06.09.2016, 23:25
  
КНБ РК: В отношении ликвидированных 18 террористов прекращено уголовное преследование из-за смерти
05.09.2016, 15:44
  
В КНБ РК рассказали о целях задержанных террористов в Карагандинской области
01.09.2016, 12:40
  
Террористическая угроза стала реальностью и для Казахстана - Назарбаев 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Карим Масимов назначен председателем КНБ РК
Отставка правительства Масимова ожидается 9 сентября - источник
Назначен заместитель акима Актюбинской области 5
В Казахстане предлагают запретить курение за рулем 15
Снизить штрафы за некоторые нарушения ПДД предложили в РК
Смертная казнь для террористов в новом законопроекте не предусматривается
Эксперты предложили предоставлять жилье бывшим осужденным и отменить справку о судимости в РК 43
​После визита акима области в Шалкаре сняли с работы начальника райОО 4
МВД РК разработало проект стратегии социальной реабилитации осужденных
Новые кадровые назначения в Казахстане