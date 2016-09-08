Отставка правительства Масимова ожидается 9 сентября - источник

Автор:
Отставка правительства Масимова ожидается 9 сентября - источник

В Астане пройдет расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Отставка правительства Карима Масимова ожидается в пятницу, 9 сентября, сообщил ИА Новости-Казахстан источник в Астане, знакомый с ситуацией.

"Ожидается отставка правительства" - сказал собеседник агентства. Масимов впервые возглавил Кабмин в 2007 году и работал в этой должности до 2012 года.

С 2012 по 2014 годы занимал должность руководителя администрации президента Казахстана. 2 апреля 2014 года Масимов вновь возглавил правительство Казахстана.

В пятницу, 9 сентября, в Астане пройдет расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.07.2016, 14:20
  
Масимова оштрафуют из-за фото в Instagram 14
20.07.2016, 17:45
  
Масимов выложил в соцсети видео со времен студенческих лет 4
12.07.2016, 12:49
  
Гендиректор "Актобе" Васильев заявил, что не уйдет в отставку 10
01.07.2016, 14:32
  
Власти Таджикистана обязали чиновников выплатить пожертвования малоимущим
28.06.2016, 12:13
  
Казахстанцы организовали флешмоб, надевая разные носки по примеру Масимова 16
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Назначен заместитель акима Актюбинской области 5
В Казахстане предлагают запретить курение за рулем 15
Снизить штрафы за некоторые нарушения ПДД предложили в РК
Смертная казнь для террористов в новом законопроекте не предусматривается
Эксперты предложили предоставлять жилье бывшим осужденным и отменить справку о судимости в РК 43
​После визита акима области в Шалкаре сняли с работы начальника райОО 4
МВД РК разработало проект стратегии социальной реабилитации осужденных
Новые кадровые назначения в Казахстане
Назарбаев не планирует прерывать визит в Китай 1
Cвыше 15 тыс объектов в РК признаны террористически уязвимыми 1