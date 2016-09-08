Отставка правительства Масимова ожидается 9 сентября - источник

В Астане пройдет расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Отставка правительства Карима Масимова ожидается в пятницу, 9 сентября, сообщил ИА Новости-Казахстан источник в Астане, знакомый с ситуацией.
"Ожидается отставка правительства" - сказал собеседник агентства. Масимов впервые возглавил Кабмин в 2007 году и работал в этой должности до 2012 года.
С 2012 по 2014 годы занимал должность руководителя администрации президента Казахстана. 2 апреля 2014 года Масимов вновь возглавил правительство Казахстана.
В пятницу, 9 сентября, в Астане пройдет расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.