Отставка правительства Масимова ожидается 9 сентября - источник

В Астане пройдет расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Отставка правительства Карима Масимова ожидается в пятницу, 9 сентября, сообщил ИА Новости-Казахстан источник в Астане, знакомый с ситуацией.

"Ожидается отставка правительства" - сказал собеседник агентства. Масимов впервые возглавил Кабмин в 2007 году и работал в этой должности до 2012 года.

С 2012 по 2014 годы занимал должность руководителя администрации президента Казахстана. 2 апреля 2014 года Масимов вновь возглавил правительство Казахстана.