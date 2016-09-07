Назначен заместитель акима Актюбинской области

Им стал Бекенов Кайрат Аскербекович, ранее занимавший должность председателя правления АО НК "СПК "Актобе".

Новый заместитель акима пришел на место Искалиева Гали Нажмеденовича, который проработал на этой должности чуть больше двух лет. Искалиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

В последние несколько месяцев поменялись руководители сразу двух силовых ведомств региона. Так, две недели раньше в области поменялся начальник областного ДВД, им стал полковник Махамбет Абисатов.

Кроме того в июле поменялось и руководство ДКНБ Актюбинской области. Начальником ведомства был назначен бывший 1-ый заместитель начальника ДКНБ РК по городу Алматы Марат Ирменов.