Назначен заместитель акима Актюбинской области

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Назначен заместитель акима Актюбинской области

Им стал Бекенов Кайрат Аскербекович, ранее занимавший должность председателя правления АО НК "СПК "Актобе".

Новый заместитель акима пришел на место Искалиева Гали Нажмеденовича, который проработал на этой должности чуть больше двух лет. Искалиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

В последние несколько месяцев поменялись руководители сразу двух силовых ведомств региона. Так, две недели раньше в области поменялся начальник областного ДВД, им стал полковник Махамбет Абисатов.

Кроме того в июле поменялось и руководство ДКНБ Актюбинской области. Начальником ведомства был назначен бывший 1-ый заместитель начальника ДКНБ РК по городу Алматы Марат Ирменов.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Veles
Veles
Бекенов -

Председатель правления СПК «Актобе»  - Разведка и добыча калийно-магниевых солей на месторождении Жилянское.

Создано СП – ТОО «Батыс Калий». Доля СПК «Актобе в проекте – 5%.
 
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07.09.2016, 16:50
фото пользователя sulizok
sulizok
Что и требовалось доказать.И еще. Директора оружейного магазина судят,а бывшего начальника ДВД за то,что прошляпил терракт просто перевили в другую область на такую же должность.Осталось засудить начальника какой-нибудь стройки - кирпичи,понимаете ли,падают на голову.
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07.09.2016, 17:16
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