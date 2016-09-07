В Казахстане предлагают запретить курение за рулем

Такую норму депутаты мажилиса предусмотрели в законопроекте «О дорожном движении».

На заседании рабочей группы в мажилисе Парламента РК при рассмотрении проекта закона «О дорожном движении» депутат Омархан Оксикбаев сообщил, что в предлагаемой им поправке содержится запрет на курение за рулем, передает Zakon.kz.

«Когда водитель отвлекается, чтобы закурить, у него снижается уровень внимания, замедляется реакция. В ходе процесса курения, возможно, сигарета может упасть, и сам процесс курения оказывает определенное воздействие на мозг. Мы ввели запрет на разговоры по телефону, а это еще хуже, чем разговоры по телефону, потому что двойное отвлечение», - сказал он.

«Сегодня было сказано, что свыше 3 тысяч граждан погибают, плохо, что нет статистики от каких именно нарушений. (...) Здесь больше забота о гражданах, их безопасности. Это даст определенный импульс уменьшения аварийности на дорогах», - считает Оксикбаев.

В то же время его коллега Канат Мусин указал, что рабочей группе представлены 15 поправок из 60 предлагаемых депутатами к действующему законодательству. Большинство из предложений касаются непосредственно закона «О дорожном движении» и также Кодекса об административных правонарушениях. В свою очередь депутат Мухтар Тиникеев возмутился насчет размеров штрафов за нарушения ПДД. По его мнению, их суммы требуется уменьшить.

«За 6 месяцев 2016 года поступило на исполнение 389 374 штрафных документа, всего находится 828 899 документов на сумму 16 млрд тенге. Исполнено в полном объеме 210 237 документов на сумму 3,8 млрд тенге. Возникает вопрос, для чего штрафуют гаишники, если исполнять некому? Это просто вызывает недовольство. Это значит, что 829 тысяч граждан подверглись штрафу со стороны сотрудников полиции, это не считая тех людей, которые на месте разводили за мзду», - сказал он.

При этом парламентарий пояснил, что не смотря на то, что штраф будет уплачен, но даже по истечению времени «осадок» недовольства у граждан останется.

«Через год эти штрафы аннулируются, но злость и недовольство останется. Так почему мы идем на поводу у сотрудников, когда министр МВД заявляет, что за три года идет снижение правонарушений - идет не снижение правонарушений, это просто развод на месте. Поэтому я и внес свои поправки, которые направлены на уменьшение суммы штрафов. Если взять по 590 статье (Кодекса об административных правонарушениях РК), которая гласит, «управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемым или установленным с нарушением требований стандартов гострегистрационный номерным знаком штраф в 5МРП». Вы в таком случае сначала наведите порядок на улице, уберите мусор с этих дорог», - обратился Тиникеев к представителям правоохранительных органов.

«В дождливую погоду водитель проезжает, у него через 100 метров знак будет не читаем и что он должен заплатить за упущение коммунальных служб штраф? Я считаю, это нонсенс! Поэтому я и предлагаю снизить в данном случае размер штрафов или вообще его исключить», - указал депутат.

Наряду с нормами о запрете курения за рулем и нормами, смягчающими штрафные санкции за то или иное правонарушение ПДД, в проекте закона «О дорожном движении» предлагается отменить обязательное включение фар ближнего света днем в населенных пунктах, обозначить расстояние в 5 метров для стоянок автомобилей от клумб, газонов, детских и спортивных площадок, и подъездов жилых домов.