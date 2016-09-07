Снизить штрафы за некоторые нарушения ПДД предложили в РК

Депутат Мухтар Тиникеев предложил отменить или уменьшить штрафы за некоторые нарушения.

На заседании рабочей группы в Мажилисе Парламента РК обсуждался проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О дорожном движении», разработанный депутатами палаты, сообщает МИА Казинформ.

«Свои поправки я внес после того, как глава государства сказал, что необходимо точечно подойти к тем законам, которые вызывают недовольство у населения. Данный законопроект («О дорожном движении») вызывает очень большую негативную реакцию со стороны автолюбителей и, приводя некоторые свои поправки, хотелось бы сказать, что после выступления начальника департамента Генеральной прокуратуры Асета Чиндалиева, которому большое спасибо - он привел три факта. В первую очередь, снижение доходов населения из-за непростой экономической ситуации. По данным прокуратуры, за последние 15 лет размеры некоторых штрафов увеличились в 25 раз, в то время, как доходы населения - лишь в семь раз», - сказал депутат Мухтар Тиникеев , разработавший большую часть поправок.

Мажилисмен также отметил, что большая часть штрафов, наложенных дорожно-патрульной службой, не взыскивается, но недовольство водителей остается.

Депутат предложил, в частности, отменить или уменьшить штраф за езду с нечитаемым номерным знаком, поскольку в населенных пунктах Казахстана номерные знаки часто забрызгиваются грязью, а это не вина водителей. Также предлагается смягчить наказание за неиспользование ремней безопасности.

Тиникеев также считает, что в городах необязательно ездить с включенными фарами и предлагает оставить это требование только для загородных трасс.

В отношении пересечения «стоп-линии» мажилисмен заметил, что, например, автобусы при повороте направо часто успевают пересечь эту линию, но, пропуская пешеходов, часто оказывается виновным в нарушении этого требования.

Среди поправок Тиникеева есть также предложение запретить курение за рулем и смягчение ответственности для пешеходов за незначительные нарушения при переходе проезжей части.

Выступивший вслед за парламентарием вице-министр внутренних дел РК Рашид Жакупов сообщил, что МВД, в целом, поддерживает предложения депутатов. В то же время, в Министерстве, основываясь на статистике, считают, что ужесточение наказаний для нарушителей правил дорожного движения ведет к стабилизации ситуации на дорогах и снижению аварийности.