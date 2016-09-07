Смертная казнь для террористов в новом законопроекте не предусматривается

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«Это моя позиция, что любое усиление наказания неадекватно снижению
«Если бы все было так просто, то мы тогда бы, действительно, увеличивали или просили бы, инициировали, увеличение ответственности по отдельным преступлениям и тогда бы, таким образом, боролись с преступностью. К сожалению,
При этом представитель ГП отметил, что в Казахстане на смертную казнь действует мораторий, но в целом такая мера наказания в стране есть.
«Что касается у нас здесь, в Казахстане, введения или отмены моратория на смертную казнь...у нас смертная казнь существует, у нас просто введен мораторий. Проблема, я считаю, в другом. Общество должно к этому прийти, я так понимаю, что какая-то большая часть общества должна сказать: нужна смертная казнь или не нужна? Я в данном случае далек от мысли, что это должны делать только юристы или юристы, которые сталкиваются с уголовным процессом. Потому что, честно говоря, у таких юристов где-то может быть точка зрения немного не с точки зрения сохранения личности или прав человека, а больше все-таки направлена на то, чтобы покарать конкретного преступника», - уточнил А. Кравченко.
По его мнению, наказание должно преследовать еще и другую цель.
«Оно должно преследовать цель возврата человека в нормальное общество, чтобы он стал нормальным членом современного общества, и мог свободно трудиться по любому из преступлений. Вот такая точка зрения», - заключил зам генерального прокурора.
Напомним, ранее сообщалось, что в РК до конца года примут закон об ужесточении наказания для террористов.
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