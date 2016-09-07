Смертная казнь для террористов в новом законопроекте не предусматривается

В Генеральной прокуратуре РК не видят необходимости в введении высшей меры наказания за преступления террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Андрей Кравченко, передает Zakon.kz.

«Это моя позиция, что любое усиление наказания неадекватно снижению преступности по тому или иному вопросу. Очень простой пример: в США смертная казнь в отдельных штатах за убийство существует, в отдельных штатах ее нет. Догадайтесь с двух раз, в каких меньше убийств? Оказывается, действительно, там, где смертной казни нет. Поэтому никакого знака равенства между усилением ответственности и снижением уровня преступности, к сожалению, нет», - сказал журналистам заместитель Генерального прокурора РК Андрей Кравченко в кулуарах Мажилиса.

«Если бы все было так просто, то мы тогда бы, действительно, увеличивали или просили бы, инициировали, увеличение ответственности по отдельным преступлениям и тогда бы, таким образом, боролись с преступностью. К сожалению, преступность явление больше социальное», - добавил он.

При этом представитель ГП отметил, что в Казахстане на смертную казнь действует мораторий, но в целом такая мера наказания в стране есть.

«Что касается у нас здесь, в Казахстане, введения или отмены моратория на смертную казнь...у нас смертная казнь существует, у нас просто введен мораторий. Проблема, я считаю, в другом. Общество должно к этому прийти, я так понимаю, что какая-то большая часть общества должна сказать: нужна смертная казнь или не нужна? Я в данном случае далек от мысли, что это должны делать только юристы или юристы, которые сталкиваются с уголовным процессом. Потому что, честно говоря, у таких юристов где-то может быть точка зрения немного не с точки зрения сохранения личности или прав человека, а больше все-таки направлена на то, чтобы покарать конкретного преступника», - уточнил А. Кравченко.

По его мнению, наказание должно преследовать еще и другую цель.

«Оно должно преследовать цель возврата человека в нормальное общество, чтобы он стал нормальным членом современного общества, и мог свободно трудиться по любому из преступлений. Вот такая точка зрения», - заключил зам генерального прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что в РК до конца года примут закон об ужесточении наказания для террористов.