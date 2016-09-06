Эксперты предложили предоставлять жилье бывшим осужденным и отменить справку о судимости в РК

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Эксперты предложили предоставлять жилье бывшим осужденным и отменить справку о судимости в РК

Главная цель стратегии реабилитации - это возвращение бывших осужденных граждан в общество.

В проект комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, внесено предложение ограничить и частично отменить требование справки о судимости при трудоустройстве граждан Казахстана, передает корреспондент BNews.kz.

В ходе круглого стола по презентации проекта комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, эксперты обсудили возможности для бывших осужденных социализироваться в обществе и перспективы сокращения тюремного населения за счет осуществления стратегии.

Главная цель стратегии реабилитации - это возвращение бывших осужденных граждан в общество. Поэтому эксперты тюремной реформы внесли в проект возможность предоставления жилья бывшим осужденным, а также частичную отмену справки о судимости при трудоустройстве в Казахстане.

«Каждый второй работодатель требует у каждого пятого осужденного справку о судимости, на сегодняшний день эта справка выдается всем, мы должны сократить количество и выдавать эту справку только при необходимости для трудоустройства в больницах, школах и социальных объектах. К примеру, если человек совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего, он не может работать в школах и детских садах, осужденные за коррупционное преступление не могут работать в банках и финансовых учреждениях», - считает региональный директор Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов.

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