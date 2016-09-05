​После визита акима области в Шалкаре сняли с работы начальника райОО

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​После визита акима области в Шалкаре сняли с работы начальника райОО

Риту Басмаганбетову сняли с должности после скандального открытия детского сада.

Торжественно презентованный акимом области Сапарбаевым, детский сад, сообщили местные жители, в 2014 году уже открывал Архимед Мухамбетов. В облУО информацию опровергли, объяснив, что бывший аким области всего лишь вручал ключи от квартир во дворе детсада, но оргвыводы сделали.

«Диапазон» обратился за разъяснениями к акиму Шалкарского района Бауыржану Каниеву.

«Садик в 2014 году не открывали. Мухамбетов перед ним вручал ключи от 20-квартирного дома, - говорит он. – Заведующую райОО Басмаганбетову сняли с должности за другое – за 3 случая суицида среди детей в Шиликты и неудовлетворительную подготовку учреждений образования к отопительному сезону. Рита Басмаганбетова стала директором школы №8 в Шалкаре, на вакантное место через неделю объявят конкурс».

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