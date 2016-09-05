МВД РК разработало проект стратегии социальной реабилитации осужденных

Документ разработан в рамках реализации Плана Нации - 100 конкретных шагов.

МВД РК совместно с заинтересованными государственными органами разработало проект комплексной стратегии социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации уголовно-исполнительной системы (УИС),передает МИА Казинформ.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ведомства пенитенциарной системы.

Документ разработан в рамках реализации Плана Нации - 100 конкретных шагов. Презентация проекта стратегии социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, состоится во вторник в Астане в ходе круглого стола с участием представителей различных государственных органов, правозащитников, экспертов НПО и СМИ.

«Основная цель комплексной стратегии направлена на снижение повторных преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения свободы, ориентирована на устранение предпосылок социальной дезадаптации и депривации гражданина после освобождения из мест лишения свободы и в период нахождения на учете службы пробации», - отметили в Комитете УИС.

Комплексная стратегия подготовлена на основе анализа текущей ситуации, мнения ученых, национальных и зарубежных экспертов, с учетом международного опыта. В ней отражены меры, направленные на социальную реабилитацию и ресоциализацию таких граждан. Эффективным инструментом социальной реабилитации граждан является институт пробации.

Благодаря принятым государством мерам в сфере реформирования и гуманизации уголовной политики происходит ежегодное снижение тюремного населения. Только за последнее время в республике число осужденных в местах лишения свободы уменьшилось на 17%, акцентировали в Комитете УИС.