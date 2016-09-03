Новые кадровые назначения в Казахстане

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Новые кадровые назначения в Казахстане

Кадровые перестановки произошли в центральных и в местных органах власти.

На минувшей неделе в Казахстане произошли кадровые перестановки, как в центральных, так и в местных органах власти, сообщает Казинформ.

Нурсултан Назарбаев назначил Алтынай Асылмуратову ректором Казахской национальной академии хореографии, сообщает пресс-служба Президента.

Президент отметил, что академия станет первым высшим учебным заведением в Центральной Азии с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования.

«Объект выстроен по проекту, удовлетворяющему всем необходимым потребностям. В частности, построены учебные корпусы, жилые комплексы для преподавателей и учащихся, созданы условия для отдыха, предусматривается медицинское обслуживание. Академия располагается возле зоны выставки ЭКСПО, где будет находиться Международный финансовый центр», - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Назарбаев обратил внимание, что в республике действует большое количество хореографических, музыкальных школ и творческих коллективов, нуждающихся в высококвалифицированных кадрах.

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На этой неделе назначен новый вице-министр образования и науки Казахстана. Им стал 34-летний Асланбек Амрин.

Коллективу ведомства, в понедельник, его представил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев. Об этом сообщает пресс-служба МОН РК.

26 августа 2016 года Постановлением Правительства РК назначен вице-министром образования и науки РК.

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По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Карагандинской области Маргулан Карибеков назначен заместителем акима области. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.

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В Южно-Казахстанской области назначен новый аким города Арысь. Им стал 36-летний Мурат Кадырбек. На должность акима он назначен согласно распоряжению акима ЮКО по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия маслихата города Арыс, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

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Приказом министра юстиции РК от 24 августа 2016 года на должность руководителя департамента юстиции Кызылординской области назначен 38-летний Калдыбек Сапаров. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

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Кроме того, на этой неделе кадровые назначения произведены и в Карагандинской области. Распоряжением главы региона назначены новые руководители двух управлений - сельского хозяйства и по делам религий. Об этом сообщила пресс-служба акима области.

Областное управление сельского хозяйства возглавил 55-летний Юржан Беккожин, до этого работавший заместителем акима Жанааркинского района.

Руководителем областного управления по делам религий стал 43-летний Нурлан Бикенов, являвшийся ранее заместителем областного управления внутренней политики.

Отмечается, что оба назначения произведены через конкурсный отбор.

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Также на этой неделе назначен новый глава АО «Өрт сөндіруші» Комитета по ЧС МВД РК. Им стал 52-летний Болат Абайдильдинов сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Коллективу ведомства его представил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

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В ДВД Южно-Казахстанской области назначен новый руководитель. Им стал полковник полиции Жанат Сулейменов, ранее занимавший пост начальника ДВД Кызылординской области.

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Кроме того, на этой неделе также назначен новый начальник ДВД Атырауской области. Им стал согласно приказу министра внутренних дел РК полковник полиции Аян Дуйсембаев.

Занимавший ранее пост начальника ДВД области Арман Жалмуханбетов переведен в кадровый резерв МВД РК.

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В ДВД Актюбинской области также произошли кадровые изменения. Главным полицейским области стал полковник Махамбет Абисатов.

Личному составу нового начальника ДВД, представили 26 августа. В пресс-службы ДВД сообщается, что Махамбет Абисатов уроженец Алматы, службу в органах начал в 1983 году, в 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу милиции МВД. До нового назначения работал начальником ДВД Западно-Казахстанской области.

На место нового начальника ДВД ЗКО назначен Махсудхан Аблазимов ранее занимавший пост начальника ДВД Актюбинской области.

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