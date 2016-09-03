Новые кадровые назначения в Казахстане

Кадровые перестановки произошли в центральных и в местных органах власти.
На минувшей неделе в Казахстане произошли кадровые перестановки, как в центральных, так и в местных органах власти, сообщает Казинформ.
Президент отметил, что академия станет первым высшим учебным заведением в Центральной Азии с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования.
«Объект выстроен по проекту, удовлетворяющему всем необходимым потребностям. В частности, построены учебные корпусы, жилые комплексы для преподавателей и учащихся, созданы условия для отдыха, предусматривается медицинское обслуживание. Академия располагается возле зоны выставки ЭКСПО, где будет находиться
Кроме того,
***
На этой неделе назначен новый вице-министр образования и науки Казахстана. Им стал 34-летний Асланбек Амрин.
Коллективу ведомства, в понедельник, его представил министр образования и науки РК
26 августа 2016 года Постановлением Правительства РК назначен вице-министром образования и науки РК.
***
По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима
***
В
***
Приказом министра юстиции РК от 24 августа 2016 года на должность руководителя департамента юстиции
***
Кроме того, на этой неделе кадровые назначения произведены и в
Областное управление сельского хозяйства возглавил 55-летний Юржан Беккожин, до этого работавший заместителем акима
Руководителем областного управления по делам религий стал 43-летний Нурлан Бикенов, являвшийся ранее заместителем областного управления внутренней политики.
Отмечается, что оба назначения произведены через конкурсный отбор.
***
Также на этой неделе назначен новый глава АО «Өрт сөндіруші» Комитета по ЧС
Коллективу ведомства его представил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.
***
В ДВД
***
Кроме того, на этой неделе также назначен новый начальник ДВД
Занимавший ранее пост начальника ДВД области Арман Жалмуханбетов переведен в кадровый резерв МВД РК.
***
В ДВД Актюбинской области также произошли кадровые изменения. Главным полицейским области стал полковник Махамбет Абисатов.
Личному составу нового начальника ДВД, представили 26 августа. В пресс-службы ДВД сообщается, что Махамбет Абисатов уроженец Алматы, службу в органах начал в 1983 году, в 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу милиции МВД. До нового назначения работал начальником ДВД Западно-Казахстанской области.
На место нового начальника ДВД ЗКО назначен Махсудхан Аблазимов ранее занимавший пост начальника ДВД Актюбинской области.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.