Новые кадровые назначения в Казахстане

Кадровые перестановки произошли в центральных и в местных органах власти.

На минувшей неделе в Казахстане произошли кадровые перестановки, как в центральных, так и в местных органах власти, сообщает Казинформ.

Нурсултан Назарбаев назначил Алтынай Асылмуратову ректором Казахской национальной академии хореографии, сообщает пресс-служба Президента.

Президент отметил, что академия станет первым высшим учебным заведением в Центральной Азии с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования.

«Объект выстроен по проекту, удовлетворяющему всем необходимым потребностям. В частности, построены учебные корпусы, жилые комплексы для преподавателей и учащихся, созданы условия для отдыха, предусматривается медицинское обслуживание. Академия располагается возле зоны выставки ЭКСПО, где будет находиться Международный финансовый центр », - сказал Президент Казахстана .

Кроме того, Назарбаев обратил внимание, что в республике действует большое количество хореографических, музыкальных школ и творческих коллективов, нуждающихся в высококвалифицированных кадрах.

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На этой неделе назначен новый вице-министр образования и науки Казахстана. Им стал 34-летний Асланбек Амрин.

Коллективу ведомства, в понедельник, его представил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев . Об этом сообщает пресс-служба МОН РК .

26 августа 2016 года Постановлением Правительства РК назначен вице-министром образования и науки РК.

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По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима Карагандинской области Маргулан Карибеков назначен заместителем акима области. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.

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В Южно-Казахстанской области назначен новый аким города Арысь . Им стал 36-летний Мурат Кадырбек. На должность акима он назначен согласно распоряжению акима ЮКО по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия маслихата города Арыс, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

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Приказом министра юстиции РК от 24 августа 2016 года на должность руководителя департамента юстиции Кызылординской области назначен 38-летний Калдыбек Сапаров. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

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Кроме того, на этой неделе кадровые назначения произведены и в Карагандинской области . Распоряжением главы региона назначены новые руководители двух управлений - сельского хозяйства и по делам религий. Об этом сообщила пресс-служба акима области.

Областное управление сельского хозяйства возглавил 55-летний Юржан Беккожин, до этого работавший заместителем акима Жанааркинского района .

Руководителем областного управления по делам религий стал 43-летний Нурлан Бикенов, являвшийся ранее заместителем областного управления внутренней политики.

Отмечается, что оба назначения произведены через конкурсный отбор.

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Также на этой неделе назначен новый глава АО «Өрт сөндіруші» Комитета по ЧС МВД РК . Им стал 52-летний Болат Абайдильдинов сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Коллективу ведомства его представил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин.

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В ДВД Южно-Казахстанской области назначен новый руководитель. Им стал полковник полиции Жанат Сулейменов, ранее занимавший пост начальника ДВД Кызылординской области .

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Кроме того, на этой неделе также назначен новый начальник ДВД Атырауской области . Им стал согласно приказу министра внутренних дел РК полковник полиции Аян Дуйсембаев.

Занимавший ранее пост начальника ДВД области Арман Жалмуханбетов переведен в кадровый резерв МВД РК.

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В ДВД Актюбинской области также произошли кадровые изменения. Главным полицейским области стал полковник Махамбет Абисатов.

Личному составу нового начальника ДВД, представили 26 августа. В пресс-службы ДВД сообщается, что Махамбет Абисатов уроженец Алматы, службу в органах начал в 1983 году, в 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу милиции МВД. До нового назначения работал начальником ДВД Западно-Казахстанской области.

На место нового начальника ДВД ЗКО назначен Махсудхан Аблазимов ранее занимавший пост начальника ДВД Актюбинской области.