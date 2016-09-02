Cвыше 15 тыс объектов в РК признаны террористически уязвимыми

Как отмечают в комитете, эти объекты находятся под постоянной защитой государства.

В Казахстане свыше 15 тысяч особо важных государственных, стратегических, опасных производственных объектов признаны уязвимыми в террористическом отношении, передает ИА «NewTimes.kz» ссылкой на пресс-службу КНБ РК .

«Перечень объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении, определен постановлением правительства РК от 28 августа 2013 года № 876. В частности, в целом по стране определены свыше 15 тысяч особо важных государственных, стратегических, опасных производственных объектов и мест массового скопления людей»,— сообщили в КНБ в ответ на официальный запрос агентства.

Как отмечают в комитете, эти объекты находятся под постоянной защитой государства.

«Руководителями государственных учреждений, организаций, предприятий и собственниками частного бизнеса, антитеррористическими комиссиями и органами внутренних дел проводится постоянная работа по поддержанию этих объектов в соответствии с требованиями постановления правительства РК от 3 апреля 2015 года № 191 «Об утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении», - добавили в КНБ .