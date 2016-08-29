Президент РК предложил создать систему управления кризисами

Президент РК Нурсултан Назарбаев предлагает создать систему управления кризисами в отношениях между крупными державами.

Такое предложение Глава государства озвучил, выступая на международной конференции "Построение мира без ядерного оружия", передает МИА Казинформ.

"Надо создать систему управления кризисами в отношениях между крупными державами. Важно также усилить контроль над распространением обычных видов вооружения и новых военных технологий", - сказал Назарбаев.

Президент призвал правительство всех стран принять новые обязательства по дальнейшему укреплению международных договоров, институтов составляющих основу ядерной безопасности.

"Я также обращаюсь ко всем парламентариям, которые представляют сегодня свои страны и народы, принять в этом активное участие. Если парламентарии всех стран обратятся к своему народу, чтобы эту борьбу сделать общечеловеческой, то люди Земли будут за это бороться, и мы будем иметь успех", - подчеркнул Назарбаев.