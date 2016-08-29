Назначен новый вице-министр образования и науки РК

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Назначен новый вице-министр образования и науки РК

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев в понедельник представил коллективу вновь назначенного вице-министра образования и науки Асланбека Амрина, передает ИА "NewTimes.kz".

Асланбек Кеменгерович Амрин родился 13 марта 1982 года в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени М.К. Козыбаева (2003 г., "Финансы и кредит"), Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2006 г., "Геоинформационные системы"), а также по программе "Болашак" University of Illinois at Urbana – Champaign (2012 г., "Управление технологиями").

В 2003-2005 г.г. работал в частных инновационных компаниях ТОО "KITEX", ТОО "Центр внедрения новых технологий и материалов", АО "Казахстанские инновационные технологии".

С 2005 по 2010 год – эксперт отдела социально-культурного развития, главный эксперт, а затем заместитель заведующего отделом отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

В 2012-2015 г.г. – заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", а в 2015-2016 г.г. – генеральный менеджер по Казахстану международной телекоммуникационной компании "TIMWE International".

26 августа 2016 года постановлением правительства РК назначен вице-министром образования и науки РК.

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