​В Актобе сменился начальник ДВД

Главным полицейским области стал полковник Махамбет Абисатов.

Личному составу нового начальника ДВД, представили сегодня, 26 августа, журналистов не пригласили. В кратком релизе пресс-службы ДВД сообщается, что Махамбет Абисатов уроженец Алматы, службу в органах начал в 1983 году, в 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу милиции МВД. До нового назначения работал начальником ДВД Западно-Казахстанской области.

В пресс-релизе ДВД нет ни слова о том, с чем связана смена руководства ДВД, куда делся возглавлявший ведомство до нового назначения Махсудхан Аблазимов. За годы работы для журналистов он остался самым закрытым руководителем ведомства, он редко давал интервью.