Власти Астаны назвали самые востребованные профессии

Список вакансий состоит как из распространенных профессий, так и из довольно редких.

Наиболее востребованные профессии на рынке труда приходятся на сферу строительства, сообщается на сайте премьер-министра. Однако список пополнился и редкими специальностями - например, кинологами и тренерами по плаванию.

- В базе данных столичного центра занятости более 3 тысяч вакансий. Но мы сегодня представляем для жителей самые актуальные и самые востребованные: строительные специалисты, электрики, сварщики, водители большегрузных авто, постоянно требуются машинисты кранов. Город растет, строятся объекты ЭКСПО. Есть и новые вакансии, которые не часто встретишь, -это тренеры по плаванию и кинологи. С начала года в представительства, которые были открыты ранее, обратилось 834 человека, из них 355 были трудоустроены, 72 - направлены на молодежную практику и 44 - на курсы подготовки и переподготовки, - рассказал глава пресс-службы центра занятости Астаны Дидар Садыков.

Для расширения охвата населения столичный центр занятости открыл три дополнительных представительства. В них соискатели могут ознакомиться с актуальными вакансиями и получить направление на собеседование.