Власти Астаны назвали самые востребованные профессии

Автор:
Власти Астаны назвали самые востребованные профессии

Список вакансий состоит как из распространенных профессий, так и из довольно редких.

Наиболее востребованные профессии на рынке труда приходятся на сферу строительства, сообщается на сайте премьер-министра. Однако список пополнился и редкими специальностями - например, кинологами и тренерами по плаванию.

- В базе данных столичного центра занятости более 3 тысяч вакансий. Но мы сегодня представляем для жителей самые актуальные и самые востребованные: строительные специалисты, электрики, сварщики, водители большегрузных авто, постоянно требуются машинисты кранов. Город растет, строятся объекты ЭКСПО. Есть и новые вакансии, которые не часто встретишь, -это тренеры по плаванию и кинологи. С начала года в представительства, которые были открыты ранее, обратилось 834 человека, из них 355 были трудоустроены, 72 - направлены на молодежную практику и 44 - на курсы подготовки и переподготовки, - рассказал глава пресс-службы центра занятости Астаны Дидар Садыков.

Для расширения охвата населения столичный центр занятости открыл три дополнительных представительства. В них соискатели могут ознакомиться с актуальными вакансиями и получить направление на собеседование.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.08.2016, 15:05
  
В Актобе пройдет ярмарка вакансий 2
23.08.2016, 19:29
  
Молодёжи предлагают работу с зарплатой в 30 тысяч тенге 2
23.08.2016, 19:25
  
«Это жизнь!» – сказал аким Актобе о проблемах трудоустройства молодёжи 2
19.08.2016, 20:33
  
Работу учителя с зарплатой в 30 тысяч предлагают молодежи в Актобе 21
12.08.2016, 17:21
  
Безработица ​в Казахстане выросла до 5,1% 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Границу Казахстана с Узбекистаном временно закрыли
Казахстан готов помочь Италии в связи с разрушительным землетрясением
Назарбаев: Евразийский союз – чисто экономическое объединение
Порошенко наградил медалями двух казахстанцев 3
Новые кадровые назначения в Казахстане 6
Дарига Назарбаева: Социальные сети реагируют быстрее, чем органы власти 5
США и РК будут вместе работать над оттоком граждан в "зоны конфликта"
Впервые в Казахстане военкомом стала женщина
Путин поблагодарил Назарбаева за усилия по восстановлению отношений РФ и Турции 1
В Казахстане оптимизировали оказание госуслуг в сфере земельных отношений