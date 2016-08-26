Границу Казахстана с Узбекистаном временно закрыли

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Границу Казахстана с Узбекистаном временно закрыли

Эти меры связаны с усилением безопасности на время празднования в Узбекистане Дня независимости.

До 5 сентября казахстанско-узбекская граница будет закрыта. Эти меры связаны с усилением безопасности на время празднования в Узбекистане Дня независимости, передает КТК.

Ограничения на автодорожных постах будут касаться не всех. Исключение сделали для нескольких категорий. Например, представители дипмиссий, официальных делегаций и международных организаций, а также лица, предъявившие телеграмму, приглашение на свадьбу или похороны смогут спокойно пересечь госграницу.

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