Границу Казахстана с Узбекистаном временно закрыли

Эти меры связаны с усилением безопасности на время празднования в Узбекистане Дня независимости.
До 5 сентября казахстанско-узбекская граница будет закрыта. Эти меры связаны с усилением безопасности на время празднования в Узбекистане Дня независимости, передает КТК.
Ограничения на автодорожных постах будут касаться не всех. Исключение сделали для нескольких категорий. Например, представители дипмиссий, официальных делегаций и международных организаций, а также лица, предъявившие телеграмму, приглашение на свадьбу или похороны смогут спокойно пересечь госграницу.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.