﻿﻿ Как полицейские и руководство ДВД принимают актюбинцев

"Диапазон" публикует график приема граждан руководством Департамента внутренних дел Актюбинской области и структурных подразделении.
Прием проводят по предварительной записи.
Деж/часть: 8(7132)936-100
ДВД области Канцелярия: 8(7132)936-303
|1
|Начальник ДВД
|Абисатов М.Х.
|Среда
|08.00-10.00
|8(7132)936-300
приемная
|2
|1-й заместитель начальника ДВД
|Заппаров А.Р.
|Четверг
|16.00-18.00
|8(7132)936-400
приемная
|3
|Заместитель начальника ДВД по следствий
|Калиакпаров Е.Ж.
|Пятница
|16.00-18.00
|8(7132)936-427
приемная
|4
|Заместитель начальника ДВД по службе
|Шотанов А.Е.
|Четверг
|16.00-18.00
|8(7132)936-500
приемная
|5
|Заместитель начальника ДВД по кадровым вопросам
|Хайрулин А.М.
|Среда
|08.00-11.00
|8(7132)936-320
приемная
|6
|Заместитель начальника ДВД по общим вопросам
|Аншыбаев А.К.
|Пятница
|16.00-18.00
|8(7132)936-330
приемная
| Деж/часть: 8(7132)729-725
МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА Канцелярия:8(7132)729-711
|1
|Начальник
|Жаксыгалиев К.С.
|Вторник
Четверг
|17.00-19.00
17.00-19.00
|8(7132)729-708
приемная
|2
|Заместитель начальника
|Макаревич Ж.Л.
|Среда Пятница
|17.00-19.00
17.00-19.00
8(7132)729-704
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Канцелярия:8(7132)936-423
|1
|Начальник
|Кушкалиев Б.Д.
|Вторник
|14.30-16.30
|8(7132)936-421
2
|Заместитель начальника
|Нугаев М.М.
|Четверг
|10.30-12.30
8(7132)936-420
УПРАВЛЕНИЕ ДОЗНАНИЯ Канцелярия:8(7132)936-423
|1
|Начальник
|Шарбаков К.А.
|Среда
|10.30-12.30
|8(7132)936-401
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОЛИЦИИ Канцелярия:8(7132)936-131
|1
|Начальник
|Алтынбаев Е.К.
|Понедельник-пятница
Суббота
|09.00-18.30
09.00-12.30
8(7132)936-030
2
|Заместитель начальника
|Есниязов К.А.
|Понедельникпятница
Суббота
|09.00-18.30
09.00-12.30
8(7132)936-009
УПРАВЛЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
|1
|Начальник
|Муханов Ж.С.
|Понедельник,среда
|10.00-12.00
15.00-17.00
|8(7132)558-068
Дежурная часть
|2
|Заместитель начальника
|Хайруллин Н.Х.
|Вторник,
четверг
|10.00-12.00
15.00-17.00
|8(7132)558-068
Дежурная часть
|3
|Заместитель начальника
|Назаров М.Х.
|Пятница,
суббота
|10.00-12.00
15.00-17.00
|8(7132)558-068
Дежурная часть
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
|1
|Начальник
|Нысаналин Ж.Ж.
|Понедельник-пятница
|09.00-18.30
8(7132)936-309
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Канцелярия: 8(7132)936-010
|1
|Начальник
|Досымбекұлы Т.
|Ежедневно
|14.30-17.00
|8(7132)936-003
|ГОРОДСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Деж/часть:8(7132)728-619
УВД г.Актобе Канцелярия: 8(7132)728-661
|1
|Начальник
|Курманалин Б.Т.
|Среда
|16.00-18.00
|8(7132)728-670
|2
|1-й заместитель начальника
|Байтак Н.С.
|Четверг
|15.00-17.00
|8(7132)778-660
|3
|Заместитель начальника по следствий
|Калиев А.Ж.
|Понедельник
|15.00-17.00
|8(7132)728-684
|4
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Умаров А.С.
|Вторник
|15.00-17.00
|8(7132)728-665
|5
|Начальник МПС
|Алиев К.С.
|Пятница
|15.00-17.00
|8(7132)728-673
| Деж/часть:8(7132)729-802
Илекский ОП Канцелярия: 8(7132)729-816
|1
|Начальник
|Белов Д.С.
|Понедельник,
суббота
|16.00-18.00
|8(7132)729-800
2
|1-й заместитель начальника
|Сарбаев Р.К.
|Вторник
|16.00-18.00
|8(7132)729-804
3
|Заместитель начальника по следствий
|Султанов Н.Н.
|Среда
|16.00-18.00
|8(7132)729-806
|4
|Начальник МПС
|Алдамжаров Н.Ж.
|Пятница
|16.00-18.00
|8(7132)729-802
| Деж/часть:8(7132)779-601
Заводской ОП Канцелярия: 8(7132)729-622
|1
|Начальник
|Аисов С.С.
|Понедельник
|16.00-18.00
|8(7132)729-600
2
|1-й заместитель начальника
|Кубланов Е.Б.
|Вторник
|16.00-18.00
|8(7132)729-604
3
|Заместитель начальника по следствий
Масакбаев Е.К.
|Среда
|16.00-18.00
|8(7132)729-606
4
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Кобдабаев Е.К.
|Пятница
|16.00-18.00
|8(7132)729-607
5
|Начальник МПС
|Бекмуратов Н.А.
Суббота
|16.00-18.00
8(7132)729-603
| Деж/часть:8(7132)779-102
Саздинский ОП Канцелярия:8(7132)729-522
|1
|Начальник
|Садыков М.Т.
|Среда
|10.00-12.00
|8(7132)729-500
2
|1-й заместитель начальника
|Ешмуханов Е.Ж.
|Понедельник
|16.00-18.00
|8(7132)729-504
3
|Заместитель начальника по следствий
|Годлевский Е.И.
|Вторник
|16.00-18.00
|8(7132)729-506
4
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Ниязгалиев М.К.
|Пятница
|09.00-11.00
|8(7132)729-507
5
|Начальник МПС
|Абдигали О.А.
|Четверг
|16.00-18.00
8(7132)729-503
Заречный ОП Деж/часть:8(7132)996-925
|1
|Начальник
|Блимов К.М.
|Вторник
|16.00-18.00
|8(7132)996-002
8(7132)996-925
|2
|1-й заместитель начальника
|Есанов Р.А.
|Понедельник
|16.00-18.00
|8(7132)986-512
8(7132)996-925
|3
|Заместитель начальника по следствий
|Мырзатаев Е.К.
|Четверг
|16.00-18.00
|8(7132)996-802
8(7132)996-925
|4
|Начальник МПС
|Ермаганбетов Ы.А.
|Среда
|16.00-18.00
|8(7132)985-951
8(7132)996-925
|РАЙОННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Айтекебийский РОВД Деж/часть: 8(71339)21-427
|1
|Начальник
|Исмаилов А.К.
|Ежедневно
10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71339)21-132
2
|1-й заместитель начальника
|Утаров Ж.А.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71339)21-775
3
|Заместитель начальника по следствий
|Сулейменов Е.Б.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71339)21-619
4
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Ахметов Е.А.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71339)22-232
5
|Заместитель начальника по службе
|Амирин С.Б.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71339)21-775
Алгинский РОВД Деж/часть: 8(71337)41-102
|1
|Начальник
|Калыбаев А.А.
|Среда
|08.00-10.00
|8(71337)41-302
2
|Заместитель начальника по следствий
|Зинолдаев Н.А.
|Четверг
|16.00-18.00
|8(71337)41-402
3
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Байжанов А.А.
|Среда
|08.00-10.00
|8(71337)42-817
4
|Начальник МПС
|Утебаев Б.М.
|Пятница
|16.00-18.00
8(71337)41-302
Байганинский РОВД Деж/часть: 8(71345)22-174
|1
|Начальник
|Бактыгалиев Б.А.
|Понедельник
Среда
|11.00-13.00
14.00-15.00
8(71345)22-183
2
|1-й заместитель начальника
|Айсин Б.Д.
|Вторник
|10.00-12.00
14.00-15.00
|8(71345)22-682
3
|Заместитель начальника по следствий
|Арепов Ж.А.
|Четверг
|11.00-12.00
14.00-15.00
|8(71345)22-174
|4
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Карин Б.К.
|Пятница
|14.00-15.00
|8(71345)22-174
|5
|Начальник МПС
|Ахмет М.А.
|Пятница
|11.00-13.00
|8(71345)22-174
Иргизский РОВД Деж/часть: 8(71343)21-227
|1
|Начальник
|Бюрин А.К.
|Ежедневно
|16.00-18.00
|8(71343)21-227
|2
|1-й заместитель начальника
|Адилхан Н.Ж.
|Ежедневно
|16.00-18.00
|8(71343)21-203
3
|Заместитель начальника по службе
|Жоламанов Е.
|Ежедневно
|16.00-18.00
|8(71343)22-047
4
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Изашов А.А.
|Ежедневно
|16.00-18.00
|8(71343)22-048
5
|Начальник МПС
|Калмуратов С.Т.
|Ежедневно
|16.00-18.00
|8(71343)21-227
Кобдинский РОВД Деж/часть:8(71341)21-692
|1
|Начальник
|2
|1-й заместитель начальника
|Амиркулов Е.О.
|Понедельник
Среда
|16.00-17.00
16.00-17.00
|8(71341)21-471
3
|Заместитель начальника по следствий
|Кадралин А.С.
|Понедельник
Пятница
|17.00-18.00
17.00-18.00
|8(71341)21-474
|5
|Начальник МПС
|Ермекбаев П.М.
Вторник
Пятница
16.00-17.00
17.00-18.00
8(71341)21-695
Каргалинский РОВД Деж/часть:8(71342)22-155
|1
|Начальник
|Мусин А.К.
|Среда
Пятница
|11.00-12.30
10.00-12.00
|8(71342)22-175
|2
|1-й заместитель начальника
|Икласов Б.А.
|Вторник
Пятница
|16.00-18.00
16.00-18.00
|8(71342)22-949
|3
|Заместитель начальника по следствий
|Балмагамбетов А.С.
|Понедельник
Суббота
|10.00-12.00
16.00-18.00
|8(71342)22-008
|4
|Заместитель начальника по службе
|Мироленов А.Ж.
|Четверг
|10.00-12.00
|8(71342)23-448
|5
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Еркинов Е.Ж.
|Понедельник
Среда
|16.00-18.00
10.00-12.00
|8(71342)23-631
|6
|Начальник МПС
|Нурсеитов М.Ж.
|Четверг
|16.00-18.00
|8(71342)22-857
Мартукский РОВД Деж/часть:8(71331)21-404
|1
|Начальник
|Лазарев Е.В.
|Понедельник
|15.00-18.00
|8(71331)21-474
2
|1-й заместитель начальника
|Жармаханов Т.С.
|Вторник
|15.00-18.00
|8(71331)21-887
3
|Заместитель начальника по следствий
|Шарипов Р.Р.
|Среда
|15.00-18.00
|8(71331)21-504
4
|Заместитель начальника по службе
|Юсупов Д.Х.
|Четверг
|15.00-18.00
|8(71331)21-404
5
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Базаров Ж.А.
|Пятница
|15.00-18.00
|8(71331)21-490
6
|Начальник МПС
|Савкин Е.А.
|Среда
16.00-18.00
8(71331)21-167
|Мугалжарский РОВД Деж/часть:8(71333)36-608
|1
|Начальник
|Сейталин М.М.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71333)36-547
2
|1-й заместитель начальника
|Сатаев Р.М.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71333)36-113
3
|Заместитель начальника по следствий
|Князбаев Т.Е.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71333)36-138
4
|Заместитель начальника по службе
|Хангелдин А.Н.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71333)37-374
|5
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Есмуханов К.Б.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
|8(71333)37-180
6
|Начальник МПС
|Аманжолов А.А.
|Ежедневно
|10.00-12.00
15.00-18.00
8(71333)37-349
Темирский РОВД Деж/часть:8(71346)22-303
|1
|Начальник
Бекетаев М.М.
|Понедельник
|14.00-16.00
|8(71346)22-360
|2
|1-й заместитель начальника
|Тулеубай Е.Т.
|Вторник
|14.00-16.00
|8(71346)22-509
3
|Заместитель начальника по следствий
|Абдуллин Т.Ж.
|Среда
|14.00-16.00
|8(71346)49-109
4
|Заместитель начальника по службе
|Жумабаев С.Т.
|Четверг
|14.00-16.00
|8(71346)22-303
5
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Тлепин Т.Т.
|Четверг
|14.00-16.00
|8(71346)23-829
6
|Начальник МПС
|Кенаш С.К.
|Пятница
|14.00-16.00
|8(71346)22-303
Уилский РОВД Деж/часть: 8(71332)21-898
|1
|Начальник
|Берекенов С.Ж.
|Среда
|15.30-17.30
|8(71332)21-717
2
|1-й заместитель начальника
|Масабаев М.С.
|Четверг
|10.00-12.00
|8(71332)21-007
3
|Заместитель начальника по службе
|Галымжанов Д.Г.
|Вторник
|15.30-17.30
|8(71332)21-898
|4
|Заместитель начальника по кадровым
вопросам
|Арыстанов М.К.
|Пятница
|15.30-17.30
|8(71332)21-026
5
|Начальник МПС
|Таласкалиев А.А.
Суббота
|10.00-12.00
|8(71332)21-713
|Хромтауский РОВД Деж/часть:8(71336)21-237
|1
|Начальник
|Аманжулов С.С.
|Ежедневно
|09.00-19.00
|8(71336)21-138
2
|1-й заместитель начальника
|Жангельдин Т.Т.
|Ежедневно
|09.00-19.00
8(71336)21-237
|3
|Заместитель начальника по следствий
|Абдуллин Е.А.
|Ежедневно
|09.00-19.00
8(71336)21-237
|4
|Заместитель начальника по службе
|Жексенбаев Ж.Ж.
|Ежедневно
|09.00-19.00
8(71336)21-237
|5
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Есентаев Н.Г.
|Ежедневно
|09.00-19.00
|8(71336)21-237
|6
|Начальник МПС
|Абиев А.К.
|Ежедневно
|09.00-19.00
|8(71336)21-237
Шалкарский РОВД Деж/часть: 8(71335)21-461
|1
|Начальник
|Ақшолақ Қ.С.
|Понедельник
|16.00-18.00
|8(71335)21-466
2
|1-й заместитель начальника
|Нурманов А.У.
|Вторник
|16.00-18.00
|8(71335)21-468
3
|Заместитель начальника по следствий
|ЖаңдаңғаровӨ.М.
|Среда
|16.00-18.00
|8(71335)21-463
4
|Заместитель начальника по службе
|Асетов А.А.
|Четверг
|16.00-18.00
|8(71335)21-461
|5
|Заместитель начальника по кадровым вопросам
|Жасанова А.М.
|Суббота
|16.00-18.00
|8(71335)21-468
6
|Начальник МПС
|Дуйсенов Т.М.
|Пятница
|16.00-18.00
8(71335)21-463
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