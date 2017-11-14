﻿﻿ В Актобе задержали сотрудника прокуратуры

В Актобе департамент внутренних расследований задержал сотрудника прокуратуры Эсентура Кадырова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 УК РК (дача взятки), передает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержание произошло 13 ноября. Сообщается, что в порядке статьи 131 УПК Кадыров водворен в ИВС Актобе.
В интересах следствия иная информация не разглашается.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.