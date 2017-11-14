﻿﻿ В Актобе задержали сотрудника прокуратуры

В Актобе департамент внутренних расследований задержал сотрудника прокуратуры Эсентура Кадырова по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 УК РК (дача взятки), передает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержание произошло 13 ноября. Сообщается, что в порядке статьи 131 УПК Кадыров водворен в ИВС Актобе.

В интересах следствия иная информация не разглашается.