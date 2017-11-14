﻿﻿ За $75 млн долларов купил квартиру в Париже представитель властей Казахстана

Риелтор сказал, что в этом году эта сделка по недвижимости является самой дорогой в городе, пишет forbes.kz.

Официальный представитель правительства Казахстана купил роскошную квартиру в Париже площадью около 1200 кв. метров с высоким уровнем безопасности за 65 млн евро ($75,8 млн).

По информации ресурса, дорогостоящие апартаменты расположены на авеню Монтень в так называемом «золотом треугольнике» Парижа, всего в минуте ходьбы от Елисейских полей. Авеню Монтень входит в число самых дорогих улиц мира по с тоимости недвижимости.

Квартира продавалась по внерыночной сделке, которую проводил Игнас Мювиссен, бельгийский риелтор, чьё московское агентство недвижимости представляет продавцов и покупателей из России и бывших советских республик.

- Продавец, глава российской инвестиционной компании, объединил в здании полдюжины квартир. Он начал продавать дом только три месяца назад за 75 млн евро ($87,5 млн), - сказал Мювиссен.

Апартаменты имеют пять спален, пять ванных комнат, спа-зону и отдельное крыло для персонала. Но основным критерием покупки для казахстанского должностного лица был высокий уровень безопасности, в том числе специальное убежище площадью 55 кв. метров, пуленепробиваемые окна и отдельные помещения для сотрудников службы безопасности.

- Это уникальная квартира, - сказал Мювиссен, добавив, что редко можно найти французский дом с таким уровнем защиты.