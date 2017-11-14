﻿﻿ Пятерых казахстанцев вывезли из горячих точек Сирии

Всего более 40 женщин и детей, спасенных из горячих точек Сирии, доставили 13 ноября в Грозный - это самая большая группа эвакуированных за все время проведения таких операций, передает ТАСС.

В аэропорту их встретили родственники, представители местных властей и семьи, чьи дети все еще находятся в странах Ближнего Востока.

Среди доставленных в понедельник в Грозный выходцы из Башкортостана, Орла, Дагестана, Чечни, а также граждане Узбекистана и пять казахстанцев.

- [Прибыли] женщины и дети от двух месяцев до 14 лет. Переговоры по [их] освобождению шли в течение трех недель, эту группу (женщин и детей - прим. ТАСС) мы собирали в течение двух месяцев, - рассказал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби.

Он уточнил, что "никто не даст гарантии", что спасенных женщин не привлекут к уголовной ответственности в России, если им таковая грозит.

- Они знали, куда шли: если они нарушили закон до того, как покинули территорию РФ, и в отношении них возбуждены уголовные дела, то они должны перед судом ответить за то, в чем их обвиняют правоохранительные органы. С каждого мы получили расписку, что он возвращается на родину по своей воле и готов в случае необходимости предстать перед судом. Мы задали вопрос: "Есть ли женщины, которые хотят отправить детей, а сами остаться?", - таких не было, - добавил сенатор.

Ранее за последние четыре месяца из Ирака и Сирии в Россию вернулись более 50 человек, 35 из которых дети. Это спасенные из горячих точек жители Чечни, Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области, а также Казахстана.