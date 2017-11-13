﻿﻿ Фигурант дела Бишимбаева: Он сказал, все справедливо, дели между всеми

Экс-председатель АО "Байтерек Development" Бахыт Жаксыбаев рассказал как делились деньги с откатов по реализуемым проектам, передает Today.kz.

Он пояснил, что суммы откатов делились по 20 процентов между ним и еще четырьмя участниками дела: Куандыком Бишимбаевым, управляющим директором Газизом Сариевым, заместителем председателя правления Асланом Жакуповым и директором департамента Бауржаном Айтимбетовым.

Судья поинтересовался у подсудимого, почему именно в таких пропорциях распределялись деньги между фигурантами дела.

- Скажите, пожалуйста, вот эти 20 процентов на пятерых человек распределили. Это ваша идея или чья-то другая?, - спросил судья.

Жаксыбаев ответил, что, так как в деле участвовали пять человек, делили на всех по 20 процентов, и смог озвучить только те суммы, которые он лично получал от откатов.

- Нет, это идея Бишимбаева, он сказал, все справедливо, дели между всеми. У нас было, если я не ошибаюсь, 44 проекта, и вот по этим четырем, пяти договорам были откаты. В конце весны 2015 года, когда спрашивал Бишимбаева, что делать с деньгами, которые будут приходить, он сказал, что постройте мне загородный дом. Я не знаю, сколько Анарбай (экс-управляющий директор АО "Байтерек Development" Дильрух Анарбай – Прим. автора) себе брал, я знаю сколько я получил – 70 миллионов, я знаю, что я получил 30 миллионов, я знаю, что получил и 100 миллионов. И там, кому как давалось, я не знаю, и это надо спросить у них. Потом на дом из первого транша от 70 миллионов было затрачено 89 500 долларов и второй раз 80 тысяч. Весной уже с ноябрьских денег с 30 миллионов еще 80 тысяч заплатил, - сказал Жаксыбаев.

Ранее Бахыт Жаксыбаев рассказал о деталях строительства и отдыха Бишимбаева в загородном доме, который якобы был возведен на откаты с госпрограммы "Нұрлы жер".

Напомним, предварительные слушания по делу Куандыка Бишимбаева начались 31 октября в Астане.