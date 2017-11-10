﻿ 14 тысяч детей "из пробирки" родились в Казахстане

С 2010 года программа ЭКО включена в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, и из года в год растет количество проведенных процедур. С 2010 до 2017 годы число выросло в 9 раз, передает BNews.kz.

С помощью вспомогательных репродуктивных технологий в стране родились 14 тысяч детей. На 4 783 бесплатные процедуры государство затратило 3,8 млрд тенге. В результате родились 1 532 ребенка. Результативность составила около 32%,

Казахстан стал одним из первых государств на постсоветском пространстве, принявшим решение о проведении программ ЭКО у определенной категории пациентов с бесплодием за счет средств республиканского бюджета.

- Сегодня по данным статотчетности Минздрава, на диспансерном учете по бесплодию стоят свыше 14 тысяч женщин, мужчин - свыше одной тысячи. В целом, частота бесплодного брака находится в пределах 15%. Согласно Всемирной организации здравоохранения, такой уровень бесплодного брака является государственной проблемой, потому что этот уровень влияет на демографические показатели, - добавила вице-министр Лязат Мейрашевна.