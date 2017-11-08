﻿ До 219 тенге выросли цены на солярку в Казахстане

В стране с новой силой разгорается кризис на рынке ГСМ. Теперь дефицит коснулся дизельного топлива, сообщает КТК.

В Семее его продают только по талонам. А на единственной АЗС, где можно купить свободно, новая цена - 215 тенге. Рекорд все же поставил Уральск - 219 тенге.

В Уральске на заправках дизельное топливо есть, но стоит дороже бензина: кое-где уже 219 тенге. Чиновники заявили: это российское топливо, и покупать его вовсе не обязательно, пока в продаже есть казахстанское. Оно и дешевле - около 180-ти.

Однако запасов отечественной солярки хватит максимум на 20 дней, а дальше придется все равно закупать ее в России. И вот тогда ценники придется менять всем.

- Солярка растет. Поэтому, конечно, плохо. Люди же все страдают из-за этого! Если будет солярка расти, у нас и продукты будут. Пенсионеры на что будут жить? Им и так пенсия маленькая. Поэтому, конечно, нельзя поднимать солярку, - сказал дальнобойщик Александр Воронков.

В Семее водители, чьи машины на дизтопливе, вообще не могут найти солярку в продаже. Крановщики, трактористы и экскаваторщики не могут припомнить такого дефицита.

- По всему городу солярки нет. Работы нет. Работа не идет вообще. И не знаю даже, что делать дальше. Вот выезжаешь, последние, не знаю, там чуть-чуть осталось солярки и все. Буквально, там, на час работы. И все. И больше нет, - возмущается водитель грузовика Евгений Емельянов.

Предприниматели не исключают, что рост цен на дизтопливо может привести к подорожанию транспортных услуг и товаров. Но чиновники пока призывают не паниковать: власти Семея уже обратились к владельцам АЗС с просьбой помочь в обеспечении соляркой перевозчиков. Чтобы избежать срывов в графике движения хотя бы городских маршрутных автобусов.