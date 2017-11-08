﻿ После внедрения латиницы поменяют правила орфографии

Специалисты приступили к разработке новых правил казахской орфографии. Об этом сообщили журналистам в международном обществе «Қазақ тілі», передает «Хабар 24».

Этот процесс связан с переходом казахского алфавита на латинскую графику и будет состоять из нескольких этапов. Латиница также позволит оптимально адаптировать международную научно-техническую лексику к особенностям казахского языка, говорят эксперты. По их мнению, все эти факторы обогатят язык и будут способствовать его развитию.

- Раньше все правила казахского языка были адаптированы к кириллице. Но с внедрением нового алфавита, естественно, должны измениться и правила правописания. Работы очень много. У любого языка, в том числе и казахского, есть свои законы и нюансы. Будем собирать всё это по крупицам и выводить свои закономерности, - сообщил Омирзак Айтбайулы, президент международного общества «Қазақ тілі».