﻿ Село в Жамбылской области назвали именем матери Назарбаева

На внеочередной 16-ой сессии Жамбылского областного маслихата предложили назвать село в Кордайском районе в честь матери Назарбаева Альжан ана. Ранее село носило название Касык, сообщает Jambyl.

Депутаты единогласно поддержали данную инициативу. Народные избранники отметили особую роль матери в воспитании человека и подчеркнули, что эта инициатива - знак почета для всех матерей.

- Все это соответствует программной статье Главы государства. В Жамбылской области жили небезызвестные гражданки страны. Поэтому женщина всегда занимает особое место, - сказал депутат Жамбылского областного маслихата Масат Берик.