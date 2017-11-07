﻿ Село в Жамбылской области назвали именем матери Назарбаева

На внеочередной 16-ой сессии Жамбылского областного маслихата предложили назвать село в Кордайском районе в честь матери Назарбаева Альжан ана. Ранее село носило название Касык, сообщает Jambyl.
Депутаты единогласно поддержали данную инициативу. Народные избранники отметили особую роль матери в воспитании человека и подчеркнули, что эта инициатива - знак почета для всех матерей.
- Все это соответствует программной статье Главы государства. В Жамбылской области жили небезызвестные гражданки страны. Поэтому женщина всегда занимает особое место, - сказал депутат Жамбылского областного маслихата Масат Берик.
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