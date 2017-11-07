﻿ Правила содержания домашних животных изменят в Алматы

В случае принятия новых правил исключат понятие «специально отведенные места» для выгула и расширят список запретов для владельцев, сообщает Zakon.kz.

Новые требования содержания и выгула собак и кошек обсудили в городском акимате.

Один из пунктов - ограничение выгула собак на детских и спортивных площадках, территориях детских дошкольных и школьных заведений, лечебных учреждений и в местах, где установлены запрещающие знаки.

В старых правилах нормы о запрещающих знаках нет.

Зато может быть исключена необходимость выгуливать собак в специально отведенных местах, наличие которых ставилось владельцами домашних питомцев под сомнение.

Выгул животных в общественных местах и местах скопления людей предусматривается только при наличии поводка, а для собак крупных пород - поводка и намордника.

Эксперты настаивают также на предотвращении появления нежелательного приплода, посредством временной изоляции животных и применения контрацептивных средств или стерилизации.

Вакцинации против инфекционных заболеваний и профилактической обработке подлежат собаки и кошки с трехмесячного возраста.

Ветеринарный паспорт и справка о состоянии здоровья питомца с указанием дат вакцинации будут необходимы при ввозе и вывозе животных из других регионов.

Кроме того, предусмотрены меры ответственности владельцев за перевозку животных в закрытых багажных отсеках; оставление в салонах автотранспорта с плотно закрытыми окнами и без присмотра; жестокое обращение с животными также исключается - нельзя выбрасывать собак и кошек на улицу, чтобы избавиться от них.

Проект дорабатывается. После внесенных доработок и изменений его повторно обсудят.