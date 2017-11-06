﻿ ​Народный репортер. Дорожная техника не дает ночью спать

Среди ночи с 1:40 до 2:05 прямо под окнами стояла работающая дорожная уборочная техника. Шум стоял невозможный! Аж в доме все тряслось!

Место: пр. Победы, 11

Дата: 6 ноября 2017 года

Автор: Анонимная публикация

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