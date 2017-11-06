﻿ Народный репортер. ​До поселка Белогорка автобус №49 не едет, пассажиров оставляют на трассе

Хочу пожаловаться на автобус №49. Два раза в неделю он должен ходить в поселок Белогорка. Ехала домой с двумя детьми 1,7 и 4 года. Водитель довез до поселка Бекбул-баба и бросил нас на трассе.

Кроме меня ехали еще семь человек. Мы и уговаривали, и ругались. На что он нам сказал: это не мои проблемы как вы будите добираться, меня ждут люди в городе мне нужно их везти в Рауан. Выходит, что в Рауане живут люди, а в Белогорке не люди.

Мы обращались и в акимат с жалобой, и в троллейбусный парк. Нам только ответили, что разберутся. И на этом все. А водитель так и оставляет людей на трассе. А идти пешком от трассы до Белогорки 9 километров.

Место: пос. Белогорка

Дата: 6 ноября 2017 года

Автор: Анонимная публикация

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