﻿ Велодорожки в Алматы «насобирали» нарушителей почти на 1 млн тенге

Велодорожки в Алматы «насобирали» нарушителей почти на 1 млн тенге

Автор:
Велодорожки в Алматы «насобирали» нарушителей почти на 1 млн тенге

На велодорожках Алматы за последние дни полицейские зафиксировали 85 нарушений ПДД, передает Zakon.kz.

50 из них выявлены на улице Шевченко, и еще 35 - по Кунаева. Сумма наложенного штрафа - 964 тысячи 325 тенге.

«А за сутки на вышеуказанных участках инспекторами выявлено 44 правонарушения. Преобладающее большинство - нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В зоне, предназначенной для передвижения велотранспорта, автолюбители, пренебрегая знаками и разметками, оставляют свои машины. Понимаем, что это новшество, к которому надо привыкнуть. Но адаптация, в силу того, что речь идет о жизни и здоровье граждан, должна быть оперативной. Призываем общество, в том числе водителей, к строгому и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения», - рассказал начальник Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
07.09.2017, 17:37
  
130 кг наркотиков изъяли у актюбинцев за полгода
06.09.2017, 17:03
  
20 пьяных водителей задержали актюбинские полицейские 1
06.09.2017, 11:32
  
Просроченную продуктовую корзину получила труженица тыла от "Нур Отан" 2
05.09.2017, 16:38
  
В Алматы детдомовец совершил самоподжог 2
05.09.2017, 10:10
  
В Алматы накрыли цех по изготовлению поддельного алкоголя
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Из-за парада невест в Актобе перекроют дороги
После строительства "Абу-Даби Плаза" две тысячи казахстанцев получат новые рабочие места
Аптекаря наказали за продажу трамадола 1
Актобе готовят к встрече гостей из 15 стран мира 1
Актюбинцев зовут на субботник 5
Казахстанцы в Доминикане ожидают встречи с ураганом "Ирма"
Linkin Park поблагодарили фанатов из Казахстана
Гроза и сильный ветер ожидаются в Актобе
130 кг наркотиков изъяли у актюбинцев за полгода
​После поста «Иванушки» сотрудников отелей в Актобе будут учить правильно обслуживать гостей 5