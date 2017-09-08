﻿ Велодорожки в Алматы «насобирали» нарушителей почти на 1 млн тенге

На велодорожках Алматы за последние дни полицейские зафиксировали 85 нарушений ПДД, передает Zakon.kz.

50 из них выявлены на улице Шевченко, и еще 35 - по Кунаева. Сумма наложенного штрафа - 964 тысячи 325 тенге.

«А за сутки на вышеуказанных участках инспекторами выявлено 44 правонарушения. Преобладающее большинство - нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В зоне, предназначенной для передвижения велотранспорта, автолюбители, пренебрегая знаками и разметками, оставляют свои машины. Понимаем, что это новшество, к которому надо привыкнуть. Но адаптация, в силу того, что речь идет о жизни и здоровье граждан, должна быть оперативной. Призываем общество, в том числе водителей, к строгому и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения», - рассказал начальник Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.