﻿ Суд дал 19 лет убийце из Жамбылской области

Уроженец Жамбылской области обвинялся в убийстве двух человек и совершении других уголовных правонарушений, передает sputniknews.kz.

Полицейские Тараза задержали особо опасного преступника в апреле 2017 года.

Первое убийство Андрей Малько, 1979 года рождения, совершил в августе прошлого года, когда в пьяной драке забил камнем своего собутыльника недалеко от дачного массива "Строитель". Как позже объяснил убийца, ссора произошла из-за сломанного велосипеда. Убедившись, что жертва мертва, убийца закопал тело в яме неподалеку и скрылся с места преступления.

Затем мужчина, скрываясь от уголовного преследования, совершил два преступления против собственности.

Так, 19 февраля 2017 года не имея постоянного места жительства, подыскивая помещение для ночлега, он проник в подвал многоэтажного дома №13 микрорайона "Талас". Преступник взломал замок и, воспользовавшись отсутствием хозяина, похитил два сотовых телефона, электрическую дрель и строительный утюг на общую сумму 20 тысяч тенге.

На следующий день Андрей увидел ранее незнакомого ему несовершеннолетнего, который катался на велосипеде. Он проследовал до подъезда жилого дома вслед за несовершеннолетним, где увидел другой, более дорогостоящий велосипед. Мужчина похитил велосипед стоимостью 30 тысяч тенге и скрылся с места преступления.

Без работы и жилья Малько слонялся по областному центру и ему вроде бы удалось устроиться на работу к знакомым в цех по производству пластиковых окон. Однако, через некоторое время, он снова совершил особо тяжкое преступление. После очередного распития алкогольных напитков прямо в цеху он нанес несколько смертельных ножевых ранений 41-летнему работнику этого же предприятия и снова скрылся. Однако после масштабных оперативно-розыскных мероприятий убийца был задержан в подвале одного из жилых домов города Тараз.

В ходе допроса Андрей Малько признался в своих совершенных преступлениях.