﻿ За полгода 18 подростков пытались покончить с собой

Из них 13 детей удалось спасти.

За 6 месяцев 2017 года попытку свести счеты с жизнью предприняли 18 шымкентских подростков. Такие цифры прозвучали на брифинге городского отдела образования Шымкента накануне начала нового учебного года, передает otyrar.kz.

Руководитель ГОО Жанат Тажиева назвала проблему детского суицида самой большой болью и учителей, и родителей. Главный педагог Шымкента призвала взрослых объединяться.

Жанат Тажиева: «Необходима слаженная работа всех - учителей, социологов и психологов школ и, в первую очередь, родителей. Потому что, как правило, дети, которые решаются на такой отчаянный шаг, не дополучили родительской любви, ласки и внимания. Поэтому мы очень просим родителей быть внимательнее к своим детям и находить для них как можно больше времени, посвящать им все свое свободное время!»

Самая лучшая профилактика желания расстаться с жизнью - это внимание взрослых, уверены психологи.

Детский суицид - это то, чего практически всегда можно избежать. Главное, что для этого необходимо - это вовремя заметить тревожные сигналы. Ни один ребенок не решит уйти из жизни и не воплотит свое решение в жизнь за считанные часы. Как правило, подобное решение зреет в голове у ребенка не один день, и даже не неделю. И все это время ребенок отчаянно взывает к взрослым, различными способами давая понять родителям, что ему очень плохо. Хорошие родители ни за что не оставят без внимания изменившееся поведение их чада.