﻿ Гроза и жара ожидается в Актюбинской области​

В Актюбинской области местами ожидается гроза, возможен град, днем местами усиление ветра 15-20 м/с и сильная жара, сообщает "Диапазон".

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части республики с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на западе возможны град, шквал. Местами по республике усилится ветер, на западе с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами - туман.