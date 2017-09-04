﻿ Гроза и жара ожидается в Актюбинской области​

Гроза и жара ожидается в Актюбинской области​

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Гроза и жара ожидается в Актюбинской области​

В Актюбинской области местами ожидается гроза, возможен град, днем местами усиление ветра 15-20 м/с и сильная жара, сообщает "Диапазон".

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", на большей части республики с прохождением фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на западе возможны град, шквал. Местами по республике усилится ветер, на западе с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами - туман.

В Актобе 4 сентября прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +18+21°С, днем +25+26°С.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, местами Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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