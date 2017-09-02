﻿ В классе юных полицейских будут обучаться алматинские школьники

В классе юных полицейских будут обучаться алматинские школьники

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В классе юных полицейских будут обучаться алматинские школьники

В программу обучения внесены юриспруденция, правоведение, а также уроки по правилам дорожного движения и начальная военная подготовка, сообщает sputniknews.kz.

34 учащихся, среди них 12 девочек и 22 мальчика, средней школы №7 Илийского района, для которых даже пошили специальную униформу, начали учебный год по новой программе, в которую включены дополнительные уроки по правоведению.

"Наши кадеты - это пятиклассники, отобранные с разных школ путем тестирования, изъявившие желание обучаться в этой специализированной группе. Родители школьников также выказали свое одобрение и согласие. Каких-либо новшеств в общеобразовательную программу не вносилось, лишь в качестве дополнения внесены занятия по юриспруденции, правоведению… То есть, уроков в виде факультативов на правоохранительную тематику", - сообщила начальник штаба ДВД Алматинской области полковник полиции Гульбара Джирембаева.

Школьный класс имеет статус юных помощников полиции, в расписание занятий которых внесены строевая подготовка и более углубленное изучение позиций, касающихся деятельности правоохранительных органов.

Для реализации проекта выбраны школы Илийского района, уже имеющие опыт обучения по более узкому профессиональному профилю.

В общеобразовательной системе района уже действует класс "юный пограничник". С одной стороны, осуществляется воспитание молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине, законопослушности, с другой, реальная помощь при выборе будущей профессии. Хотя не обязательно, что учащиеся в будущем должны стать сотрудниками правоохранительных органов. Тут выбор за ребятами", - отметили в полиции.

Подобный проект реализуется в Караганде на базе средней школы № 58 с 2016 года, где практикуется раздельное патриотическое обучение девочек-"алиинок" и мальчиков-кадетов.

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