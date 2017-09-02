﻿ В Казахстане начинается осенний призыв в армию

Со 2 сентября текущего года к работе приступят призывные и медицинские комиссии.
Осенью 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999-1990 годов рождения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
При отборе и распределении призывников по воинским частям будут учитываться результаты предварительного изучения и имеющихся у них специальностей, полученных до призыва. Комплектование воинских частей будет осуществляться по экстерриториальному принципу.
Для решения вопросов о порядке проведения призыва весь период будет работать «горячая линия». Ответственные лица дадут разъяснение, ответят на все интересующие граждан вопросы.
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