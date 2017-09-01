﻿ В Актобе сборная Казахстана на последних секундах спаслась от проигрыша в отборе на Евро

Центральный стадион. Автор гола в составе казахстанской команды Федин (№10) и воспитанник актюбинского футбола Жалмукан (слева) во время атаки встречают сопротивление от черногорских защитников. //Фото пресс-службы ФК "Актобе".

Матч отборочного раунда чемпионата Европы-2019 среди молодежных сборных Казахстана и Черногории прошел на Центральном стадионе в Актобе и закончился со счетом – 1:1. Первым забили гости, казахстанцы ушли от поражения на последних секундах после заработанного пенальти.

Матча сборных в Актобе ждали давно. Однако не было такого ажиотажа, какой был во время приезда сборной Англии в Актобе прошлой осенью. На трибунах были пустые места, хотя день выходной и погода далеко не осенняя. Присутствовавшие зрители проявляли активность: либо скандировали «Казахстан», либо держали флаг страны. Примечательно, что в начале матча фанаты почему-то запевали речевки: «Вперед, Актобе», хотя играла сборная Казахстана. Но затем в течение матча фанатский сектор посвящал свои песни в поддержку сборной Казахстана.

С первых минут территориальным преимуществом завладела гостевая команда. Казахстанцы чаще выбивали мяч в аут или на чужую половину поля, где никого в желтой форме не оказывалось. Защита казахстанской команды позволяла сопернику бить, но удары черногорцев были неточными. На контратаках казахстанцы могли открыть счет, но в одном случае Федин не смог нанести прицельный удар, а в другом после прострела с левого края штрафной Дидар Жалмукан не попал по мячу, хотя бить оставалось почти в пустые ворота. Еще один момент упустил Соколенко, пробив мимо ворот с убойной позиции. В целом в первом тайме мячом больше владели гости, но сверхострых моментов создать не смогли.

Во втором тайме молодежь Казахстана заперла гостей в их штрафной площади, терзая с обеих флангов забросами вдоль ворот. Но черногорские игроки ростом, оказались, повыше казахстанских, поэтому воздушную дуэль, в основном, выигрывали игроки в красном. А в случае атак низом, казахстанцы загубили два стопроцентных шанса забить. Сначала Жалмукан, прорвавшись во вратарскую зону, по пути обыграв двух защитников пробил во вратаря, хотя мог выкатить партнеру по команде. К слову, партнеры умением открываться в нужный момент не отличались. В другом эпизоде открыть счет мог Федин, но с выгодной позиции не попал в створ. Не забиваешь ты, забивают тебе. В ответной атаке черногорцы прорвались в штрафную слева и забили гол с добивания, когда защитники казахстанской дружины не подстраховали своего вратаря. Хозяева провели замену. И вышедший на поле юный форвард Еркебулан Сейдахмет добавил остроты в атаке. Между те, черногорцы продолжили атаковать редко, но метко. И вновь забили, на этот раз головой после углового, но с нарушением правил. Гол не засчитан. В добавленные 3 минуты казахстанцы нашли силы на последний штурм. Многие зрители, не веря в команду, стали покидать трибуны. И на самой последней минуте матча Сейдахмет, проявив свой технический арсенал, зацепился за мяч в штрафной гостей. И вскоре его срубили. Пенальти. Игроки в желтом обнимаются, трибуны ликуют. Ликование стало громче после того, как пенальти был реализован. Максим Федин уверенно пробил с 11-метровой отметки в дальний угол.

В итоге 1:1, при полном преимуществе в втором тайме. Казахстанцы ни в чем не уступали гостям по игровым критериям, но хромала реализация, а иногда подводила неточность последнего паса. К примеру, казахстанцы нанесли 18 ударов против 12 соперника.

Набрав 4 очка, казахстанская сборная пока остается на вершине таблицы в отборе на чемпионат Европы.

31 августа. Актобе. Центральный. Казахстан U-21 — Черногория U-21 1:1 (0:0)

Голы: Кукуличич 61 (0:1), Федин с пенальти 90+4 (1:1)

Предупреждения: Зайнутдинов 12, Сламбеков 68, Федин 83, Абикен 86 — Шаркич О. 64, Шаркич М. 70, Перович 83

Казахстан U-21: Колбунцов, Мажитов, Сламбеков, Абикен, Шадманов, Жалмукан, Федин, Соколенко, Калмуратов (Омиртаев 76), Перцух, Зайнутдинов (Сейдахмет 63)

Черногория U-21: Шаркич М., Рашо, Вукчевич, Лончар (Голубович 61), Роганович, Перович, Шаркич О., Кукуличич, Которац, Цамай, Аземович

Главный судья: Александрос Аретопулос (Греция)

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