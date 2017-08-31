﻿ Пьер Карден отменил приезд в Астану

Пьер Карден отменил приезд в Астану

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Пьер Карден отменил приезд в Астану

Преемник и дизайнер модного дома Родриго Басиликати от имени основателя заявил, что своим звонком Пьер хотел показать свою любовь к Казахстану, передает корреспондент Today.kz.

"Он своим разговором хотел показать, что он очень рад и любит народ Казахстана", - заметил Родриго Басиликати.

Всемирно известный дизайнер Пьер Карден позвонил на пресс-конференцию в Астане, посвященную показу казахстанской коллекции кутюрье, и предупредил, что не сможет присутствовать на этом событии.

Именитый дизайнер должен был присутствовать в Астане на представлении "Fashion show Pierre Cardin", в рамках которого пройдут показ казахстанской коллекции Пьера Кардена и моноопера "Дориан Грей". Однако из-за плохого самочувствия, Cardin не сможет прилететь.

Свои извинения Пьер Карден принес по телефону, позвонив дизайнеру дома Pierre Cardin Родриго Басиликати прямо во время пресс-конференции.

"Он здоров и посылает сердечный привет. Он хочет извиниться перед вами, что он не приехал. Он долго готовил эту коллекцию. "Я сожалею, что он в данный момент не с вами", - передала переводчик слова, произнесенные дизайнером по телефону на громкой связи.

Также дизайнер рассказал, что думает о стиле казахстанских женщин, которых видел на улицах страны.

"Ваши дамы одеваются достаточно интересно. Они ищут определенный стиль. И есть что-то, что я нигде не видел. Я заметил, что даже пухленькие дамы не обтягивались, а определенный стиль носили", - заметил дизайнер.

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