﻿ В Казахстане откроется бесплатный "Яндекс.Лицей"

В Казахстане откроется бесплатный "Яндекс.Лицей"

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В Казахстане откроется бесплатный "Яндекс.Лицей"

Чтобы стать лицеистом, нужно заполнить анкету и пройти онлайн-тест на умение мыслить логически. В случае успешного прохождения теста будет выслано приглашение на собеседование.

Компания "Яндекс" запускает в Казахстане проект по обучению школьников программированию – "Яндекс.Лицей". В свободное от учебы время дети в представительствах проекта в Астане и Алматы смогут изучать язык программирования Python, передает Today.kz.

Лицей будет работать на базе Республиканской физико-математической школы. Обучение бесплатное, заявки могут подать ученики восьмого и девятого классов.

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