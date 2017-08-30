﻿ Дарига Назарбаева женщинам: Ваш вклад в ВВП страны составляет 40%

Дарига Назарбаева женщинам: Ваш вклад в ВВП страны составляет 40%

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Дарига Назарбаева женщинам: Ваш вклад в ВВП страны составляет 40%

В своей приветственной речи, сенатор подчеркнула, что сегодня каждая женщина имеет возможность реализовать себя и в политике, и в бизнесе, и в науке, живя в свободной стране, являясь частью высокообразованного казахстанского общества.

В Астане открылась международная бизнес-конференция: «Новые возможности для развития женского предпринимательства», в которой принимает участие Дарига Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Основные участники - лидеры мирового женского движения, эксперты в сфере бизнеса и финансов из Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и СНГ, а так же сертифицированные тренеры. В мероприятии примут участие свыше 300 человек со всех регионов страны, из них 20% представители молодежного предпринимательства.

Положительную динамику развития сектора МСБ, как результат проводимой государственной политики по созданию условий для успешного развития предпринимательства отметила, открывая форум отметила Д.Назарбаева.

«Без участия женщин давно бы погибли образование и здравоохранение, резко возросла бы безработица. По подсчётам экономистов, примерно, процентов на 30. Дорогие сёстры, ваш вклад в ВВП страны составляет 40%. И я уверена, что это не предел, будем идти дальше вперёд и добьёмся процентов 70. Все это я вам говорю, чтобы вы в повседневной рутине поднимали голову и вспоминали, какой великий труд вы делаете для себя, для семьи и своей родины. Нам приходится побеждать, выживать в конкурентном жёстком мужском мире. Я вам скажу, что мы научились делать это на отлично», - отметила Назарбаева.

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