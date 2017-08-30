﻿ Дарига Назарбаева женщинам: Ваш вклад в ВВП страны составляет 40%

В своей приветственной речи, сенатор подчеркнула, что сегодня каждая женщина имеет возможность реализовать себя и в политике, и в бизнесе, и в науке, живя в свободной стране, являясь частью высокообразованного казахстанского общества.

В Астане открылась международная бизнес-конференция: «Новые возможности для развития женского предпринимательства», в которой принимает участие Дарига Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Основные участники - лидеры мирового женского движения, эксперты в сфере бизнеса и финансов из Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и СНГ, а так же сертифицированные тренеры. В мероприятии примут участие свыше 300 человек со всех регионов страны, из них 20% представители молодежного предпринимательства.

Положительную динамику развития сектора МСБ, как результат проводимой государственной политики по созданию условий для успешного развития предпринимательства отметила, открывая форум отметила Д.Назарбаева.