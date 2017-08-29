﻿ Известный бизнесмен погасил долг Алматинского зоопарка в 62 тысячи евро

Об этом в Facebook сообщил директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев.

Архитектор Питер Разбах должен был разработать мастер-план реконструкции Алматинского зоопарка, но у администрации не нашлось достаточно средств.

«Сумма долга за выполненную работу составила €62 тыс. Далеко не каждый смог бы с лёгкостью отдать свои кровно заработанные, ради реализации идеи - сделать наш город красивее и лучше. Теперь мы с Кайратом намерены возобновить сотрудничество с Разбахом по завершению концепции и ее реализации!», - написал директор зоопарка.