﻿ В алматинских автобусах будут считываться биометрические данные карманников

В алматинских автобусах будут считываться биометрические данные карманников

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В алматинских автобусах будут считываться биометрические данные карманников

В автобусах Алматы будут считывать биометрические данные карманников и передавать их полиции, сообщил начальник городского департамента внутренних дел Серик Кудебаев, передает Sputnik Казахстана.

На заседании Общественного совета Алматы Серик Кудебаев рассказал, что в городе наблюдается снижение преступности по всем направлениям. Единственное, учащаются карманные кражи, но полицейские применяют инновационные технологии, чтобы с этим бороться.

"Карманные кражи: над техническим вооружением мы сейчас работаем. В автобусы программное обеспечение ставим, по биометрическим позициям будем вводить базу данных карманников, воров", — сказал Серик Кудебаев.

Он пояснил, что в базу введут данные всех, кто состоит на учете как карманники, воры. Рассказывая о принципе работы программы, он пояснил, что у человека на лице есть около 97 биометрических точек, по которым определяется его образ.

"По этим биометрическим данным опознается и автоматически передается нашим патрулям, что в таком-то автобусе зашли такие-то", — уточнил он.

Сейчас программа работает в пилотном режиме в нескольких маршрутах, которые постоянно будут меняться.

Как уточнила официальный представитель ДВД Алматты Салтанат Азирбек, полицейские хотят снабдить этим ПО и автобусы, и троллейбусы.

"Тогда он не будет выгоден для преступников. Как только человек, который был когда-либо у нас на учете, когда-либо совершал кражи, попадает в автобус, по биометрическим данным эта программа считывает его и находит малейшие совпадения, сразу нашим оперативным сотрудникам поступает сигнал, что по такому маршруту, по такой улице следует. Опера реагируют, сразу блокируют дорогу автобусу", — сказала она.

Азирбек сообщила, что вчера в автобус зашел человек, который ранее имел проблемы с законом. Поступил сигнал, находившиеся недалеко оперативные сотрудники проследовали и дождались момента, когда он вышел из автобуса. Сразу перехватили, а у него уже чужое портмоне было.

С начала месяца благодаря программе удалось задержать около 25 карманников.

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