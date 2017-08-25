﻿ Безработные актюбинцы могут пройти бесплатные курсы и найти работу

37 участников программы устроились на постоянную работу.

В Актобе по программе «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» 667 человек пройдут краткосрочные курсы по переобучению, сообщает пресс-служба городского акимата.

На сегодняшний день 560 человек обучаются таким восстребованным специальностям, как кассир, компьютерная грамотность, швея, кондитер, овощевод, парикмахер, автокрановщик, газоэлектросварщик, плотник, повар, погрузчик, электрик. Из участников программы 37 человек уже устроились на постоянную работу.

24 августа в Актюбинском колледже транспорта и коммуникации им.М.Тынышпаева по специальности швея 34 человека получили образование, из них 13 человек устраиваются в ТОО «Глобал Спецодежда», ИП Елмагамбетова, ИП Есенгарина на социальные рабочие места и на постоянную работу.