﻿ Полицейские купили караоке-комплекс за два миллиона тенге

В тендерных документах не сообщается, для чего полицейским понадобилось приобретать столь дорогую развлекательную аппаратуру.

Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области выделил из своего бюджета более двух миллионов тенге на приобретение караоке-комплекса. Соответствующее объявление было опубликовано на портале госзакупок РК, пишет "Уральская неделя".

В объявлении сообщается, что региональный ДВД выделил 2 178 400 тенге на приобретение и установку караоке-системы с комплектами.

Закупка была проведена способом из одного источника с приглашенным участником. То есть закупка состоялась у одного конкретного поставщика - ТОО DiAn Star - компании из Алматы, которой владеет некий Сакс Андреас.

Официальным основанием для проведения госзакупки с предопределенным поставщиком послужило то, что двумя месяцами ранее ДВД ЗКО уже объявляло о таком тендере, но желающих поставщиков не оказалось.

Сама госзакупка состоит из четырех лотов, в которые входит радиосистема с микрофонами, усилитель с колонками, микшерный пульт и комплект кабелей. В техспецификации к госзакупке полиция ЗКО перечисляет требования к закупаемому оборудованию. В частности, колонки должны быть мощностью не ниже тысячи ватт, с рабочим расстоянием не меньше 80 метров.

В тендерных документах не сообщается, для чего полицейским понадобилось приобретать столь дорогую развлекательную аппаратуру. Кроме этого объявления, на портале госзакупок фигурирует тендер на поставку в ДВД ЗКО LCD-телевизора стоимостью 650 тысяч тенге. Этот товар полицейские приобрели в конце 2016 года.