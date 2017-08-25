﻿ Препараты, нейтрализующие химическую кастрацию, можно купить в казахстанских аптеках

Эти лекарства продаются по весьма доступным ценам и могут быть отпущены покупателю без рецепта врача.

По данным врача-уролога Елены Подборновой, «Омнадрен» и «Нибидо» не только полностью отменяют действие «Цепротерона», который Минздрав уже с нового года начнёт вводить педофилам, но и в разы повышает сексуальную активность пациента, передает телеканал "Астана".

Министерство здравоохранения готовится к внедрению химической кастрации педофилов. С 2018 года таким преступникам будут колоть препарат «Цепреторон». Как уточнили в ведомстве, он подавляет уровень гормона тестостерона и фактически снижает сексуальную активность. По мнению чиновников, это гуманный и эффективный метод борьбы с педофилией.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 апреля подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка». Одна из поправок в законопроекте касается принудительной меры медицинского характера в виде химической кастрации педофилов.

Инъекции будут делать специальные врачи. Причем доза будет подбираться индивидуально, - пояснили нам в Минздраве.

Николай Нигай, генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК:

Это определено уже приказом Министра здравоохранения, он согласован уже с генеральной прокуратурой и с министерством внутренних дел. Данные мероприятия, если он будет после отбытия наказания применены, они будут в амбулаторных организациях оказывающих психиатрическую помощь. Если потребуется такая помощь уже в местах лишения свободы, то это будут уже на местах, делать в местах лишения свободы, но наши доктора. Закуп препарата проведут через единого лекарственного дистрибьютора «СК «Фармацию». Правда, сколько ампул «Цепротерона» понадобится и какая сумма из бюджета на это выделяется в ведомстве пока не знают. Говорят для начала нужно завершить подсчет педофилов и определить потребность в препарате. По данным же Генпрокуратуры все цифры известны. С 1991 года сотрудники надзорного органа ведут учет таких преступников. На сегодня в Казахстане насчитывается более двух тысяч педофилов. Свыше тысячи из них отбывают наказание в колониях. Остальные находятся на свободе. Правда, из этого числа в общем доступе можно увидеть имена лишь 89 человек. Остальные скрыты по ряду причин.

Мурат Хамитов, зам. председателя Комитета правовой статистики Генеральной прокуратуры РК:

Преступления, которые совершены лицами не достигшими 18 лет. Не попадают туда. И если это преступление совершено в отношении потерпевшего в возрасте старше 14 лет тоже не попадает для публикации. Все те преступления, которые совершены в отношении детей до 14 лет и лицо совершившее это преступление должно быть старше. Быть совершеннолетним.

Некоторые медики уже на данном этапе сомневаются в эффективности химической кастрации. По словам врача-уролога Елены Подборновой «Цепротерон» начинает действовать только после четырех инъекций. Более того, подавлять действие препарата может алкоголь. И наконец, вводить его нужно регулярно как минимум раз в две недели. Любой пропуск укола может вернуть активность педофилу. Кроме того, по словам врача, в аптеках продаются препараты, обнуляющие действие «Цепротерона». Это «Омнадрен» и «Нибидо». Эти лекарства напротив только повышают уровень тестостерона в крови и в разы усиливают сексуальное влечение, говорит специалист.

Елена Подборнова, врач уролог-андролог:

Применяя Омнадрен у мужчины будет очень высокое либидо, то есть сексуальное влечение. У него будет замечательная половая функция, то есть да мы подавим его собственные, но так как в крови будет очень много тестостерона, то у него все будет прекрасно. Единственное что будет подавление еще сперматогенеза, ну скажем так, его партнерша не сможет забеременеть. Здесь мы больше говорим уже о контрацепции.

Стоят такие препараты от семи до тридцати пяти тысяч тенге. В их наличии мы убедились сами. Отпускать их фармацевты должны по рецепту. Однако не все аптеки соблюдают эти правила, - рассказывает Подборнова. Да и получить разрешение врача не так сложно. Ведь ни в одной клинике медики не имеют доступа к базе правоохранительных органов, а определить в крови следы химической кастрации могут только специальные лаборатории.

Елена Подборнова, врач уролог-андролог:

Допустим такой пациент приходит ко мне. Я ведь не знаю, что у него такая позиция, и он говорит, я вот жалуюсь, что у меня нарушение половой функции. Естественно, я как доктор сразу же начинаю делать ему сдачу гормона тестостерона, да действительно у вас очень низкий тестостерон вам сейчас нужно тот же омнадрен и ему сама даже порекомендую напишу рецепт.

Во избежание подобных ошибок врачи просят разрешить им доступ к базе, где значатся имена всех педофилов. Но здесь есть еще один нюанс. Некоторые частные медицинские учреждения для сохранения анонимности не просят у пациента удостоверения личности и лечат его под вымышленной фамилией. В этом случае специалисты предлагают ужесточить закон не только в отношении таких врачей, но и аптек, которые могут продать так называемое «противоядие» для кастрированных педофилов.