﻿ Казахстанцы заявили, что их детей избивали в Праге

Казахстанцы заявили, что их детей избивали в Праге

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Казахстанцы заявили, что их детей избивали в Праге

По данным родителей, угрозы детям были со стороны посторонних людей.

Сотрудников языковой школы Unischool наказали за организацию летнего отдыха казахстанских школьников в Праге, на которую пожаловались родители, передает Казинформ.

По словам Маржан Байболовой, разместившей пост в Facebook, место проживания было совсем не таким, как на фото, контроля за детьми никакого не было, и они пропускали уроки по изучению языка.

"Еда была однообразной, к примеру, на завтрак была яичница, бекон, хлопья и сок. Обед они вообще не ели. На счет ужина можно так сказать - кто успел, тот и съел. А бывало и такое, что они не успевали его приготовить (...) Теперь о самом страшном, что произошло с ними. Они подверглись вымогательству денег и ценных вещей, а также угрозам расправы жизни и избиениям", - написала она.

По данным родителей, угрозы детям были со стороны посторонних людей. А администрация Unischool не стала привлекать к этому полицию, заявив, что разберется в ситуации самостоятельно.

"В данную школу мы запрос направили, внутри этой школы проведено служебное расследование. Люди, которые курировали этот выезд, наказаны. Вместе с тем этого недостаточно, это проблему не решит. Вопрос еще до конца не снят. По информации данной школы, эти сведения направлены в МВД, и сейчас стоит вопрос расследования. То есть это даже не компетенция школы. Если были риски угрозы безопасности и здоровью, то это не вопрос школы, а специальных правоохранительных органов", - сказал корреспонденту агентства ответственный секретарь МОН РК Арын Орсариев.

Вопрос контроля за частными школами, отправляющих за рубеж школьников, он считает не в компетенции Министерства образования. При этом он призвал родителей быть более внимательными при организации языковых лагерей и других туристических выездов.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Малинка
Малинка
Чехия это запад.
Мне например один мальчик,который там учился,сказал,ни в коем случае не отправляйте туда своих детей учиться.
Туда со всех точек собираются слеты разных неформалов.Там ведь студентов много и не из бедных семей.Идет реализация дури всякой.
Он смеется,что его отец туда отправил и сам даже не знал,что там твориться.
Он говорит,там клубы,как будто в другом измерении.
Говорит,что не курю и не пью.Опротивело.


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25.08.2017, 10:49
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