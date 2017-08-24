﻿ В Астане появится приют для бездомных животных с контактным зоопарком

Приют для бездомных животных с контактным зоопарком появится в районе «Сарыарка» в ближайшие годы, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.
Объект будет расположен на пересечении проспекта Тлендиева с улицей 20-1, недалеко от специализированного Центра обслуживания населения.
В настоящее время по заказу столичного акимата представлена проектно-сметная документация и эскизный проект строительного объекта. Общая площадь будущего приюта занимает 3 гектара, высота — 2 этажа, площадь здания составляет 4115 кв метров, площадь вольеров охватывает 3750 кв метров.
Ранее по многочисленным обращениям горожан глава города Асет Исекешев неоднократно посещал частные приюты для животных, где ознакомился с текущей ситуацией и наболевшими проблемами ветеринарной отрасли. В результате чего, для системного решения проблемы гуманного содержания бездомных животных в Астане была создана рабочая группа.
Вскоре было принято решение о создании государственного приюта для бездомных животных. На сегодняшний день стало известно, что приют будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Планируется, что в новом питомнике для животных будут постоянно содержаться около четырехсот собак и ста кошек. Кроме того, объект будет оснащен специально оборудованной территорией для выгула и тренировок домашних животных, говорится на сайте акимата.
Частично приют будет финансироваться государством, частично сможет зарабатывать самостоятельно, оказывая услуги населению.
Также сообщается, что на территории приюта будет действовать контактный мини-зоопарк, дрессировочные площадки, карантинный отсек и блок стерилизации животных. Для предотвращения дальнейшего размножения бездомных животных будут стерилизовать.
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