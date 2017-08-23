﻿ Чиновникам запретили выставлять в сети "застольные" фото

В Кызылординской области 18 госслужащих получили выговор за 50 неэтичных фото, сообщает BNews.

"Это фото, сделанные во время застолий или поездок на природу, - рассказал заместитель руководителя областного департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Берикбол Байхожаев. – На 50 фотографиях, опубликованных чиновниками области в личных аккаунтах, были отображены моменты употребления спиртных напитков. Как вы понимаете, госслужащие, к которым вменяется в обязанность соблюдение определенных этических норм на работе и внеслужебное время, должен думать, как он выглядит в глазах окружающих, если выставляет в соцсетях столь негативные фото".

По словам Байхожаева, особенно "отличился" государственный служащий из Сырдарьинского района области, выставивший в соцсети на всеобщее обозрение снимок, где он играет в карты.

"Мы посоветовали бы госслужащим региона в принципе не публиковать личные фотографий с застолий, за азартными играми, - уточнил Байхожаев. – А те 50 "некрасивых" фотографий чиновников, которые нашими специалистами были обнаружены в соцсетях в ходе мониторинга, по настоянию нашего же департамента удалены со страниц. Восемнадцать госслужащих Кызылординской области получили наказания в виде выговора или замечания, то есть, привлечены к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение".