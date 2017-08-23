﻿ Какой будет погода в Актобе 23 августа

Какой будет погода в Актобе 23 августа

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Какой будет погода в Актобе 23 августа

В Актюбинской области синоптики обещают сильную жар, сообщает "Диапазон".

Территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков, местами ожидается туман, лишь на северо-востоке, востоке возможен кратковременный дождь с грозой. На юге, юго-востоке, западе синоптики прогнозируют усиление ветра с пыльной бурей, передает РГП "Казгидромет".

В Актобе днем +30..32 градуса, ночью +15..16 градусов.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Мангистауской, Костанайской и Карагандинской областях метеорологи обещают сильную жару.

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