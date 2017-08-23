﻿ ​Почему актюбинцы остались без холодной воды

При проведении подготовительных работ прорвало трубу и воду пришлось отключить раньше запланированного времени, рассказали "Диапазону" в АО "Акбулак".
Как сообщали читатели, в некоторых районах города холодную воду отключили вечером 22 августа. Многие актюбинцы не успели запастись водой.
Напомним, ранее сообщалось что воду отключат с 6 часов утра 23 августа до 8 часов утра 24 августа в некоторых районах города.
В Акбулаке пообещали, что вода у актюбинцев появится раньше, так как ремонтные работы велись всю ночь.
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